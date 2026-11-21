تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بالتوصل إلى اتفاق «دائم» مع إيران يمنعها من امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن أي تفاهم جديد يجب أن يظل ملزمًا للإدارات الأمريكية المقبلة، وألا يتمكن أي رئيس مستقبلي من تغيير مساره والسماح لطهران بتطوير أسلحة نووية.

وقال ترامب، في مقابلة هاتفية مع قناة «فوكس نيوز»، إن موقفه من المفاوضات مع إيران جاء نتيجة ما وصفه بإخفاق طهران المتكرر في الالتزام بالاتفاقيات السابقة، مضيفًا: «نبرم صفقة، ثم ينقضونها في اليوم التالي».

وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة أن يكون الاتفاق الجديد طويل الأمد، بحيث يستمر بغض النظر عمن يتولى رئاسة الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، موضحًا أنه لا يريد اتفاقًا يمكن التراجع عنه بعد أربع سنوات أو 15 أو حتى 20 عامًا.

وقال ترامب: «ما أفعله هو أنني سأجعل الأمر بحيث إذا كان لدينا رئيس غير كفء في غضون أربع سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة، فلن أبرم صفقة ستكون دائمة»، في إشارة إلى رغبته في وضع ضمانات تحول دون امتلاك إيران سلاحًا نوويًا مستقبلًا.

وتطرق ترامب إلى التكهنات بشأن سعي واشنطن لتغيير النظام في طهران، مشيرًا إلى أن إدارته تعاملت بالفعل مع مجموعات متعاقبة من القيادة الإيرانية.

وقال: «نحن نتعامل مع المجموعة الثالثة، لذلك يمكنك أن تسمي ذلك التغيير النهائي للنظام»، مضيفًا أن القيادة الحالية ربما تكون «أكثر منطقية»، لكنها لا تزال صعبة في التفاوض.