أفادت وكالة "فارس" عن مصدر عسكري إيراني، بأن إيران نفذت اللية الماضية "واحدة من أعنف العمليات الهجومية والدفاعية" ضد سفن مخالفة وطائرات أمريكية.

وأشار المصدر بالحرس الثوري، إلى أن ليلة أمس شهدت أحد أشد مستويات المواجهة العسكرية الإيرانية في عمق مضيق هرمز.

وأضافت وكالة "فارس" عن الحرس الثوري، أن القيادة المركزية الأمريكية حاولت أمس “اختراق منظومة السيطرة وإدارة مضيق هرمز”.

إسقاط مقاتلة F-16 أمريكية

وكشف الجيش الإيراني أن منظومات الدفاع الجوي أصابت مقاتلة أمريكية F-16 أمس وأجبرتها على إلغاء مهمتها.

إسقاط الطائرة المسيّرة الأمريكية MQ-1 الـ19

كان الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم، السبت، إسقاط مسيرة أمريكية، مؤكداً أن العملية جاءت في إطار التصدي للانتهاكات المتواصلة للمجال الجوي الإيراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن مقاتلي الدفاع الجوي الشباب التابعين لقوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية، تمكنوا قبل دقائق، وفي إطار ابتكاراتهم وعملياتهم الدفاعية الناجحة، من اعتراض وإسقاط الطائرة المسيّرة الأمريكية MQ-1 التاسعة عشرة في أجواء جزيرة سيريك، وذلك بعد إسقاط الطائرة الثامنة والخمسين من طراز MQ-9 المتطورة للاستطلاع والقتال التابعة للجيش الأمريكي المعتدي.

وأضاف الإعلان أن هذه العملية نُفذت بواسطة النيران الدقيقة والفعالة لمنظومة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة التابعة لحرس الثورة الإسلامية.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي في سياق التصدي لانتهاك المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورداً على استمرار التحركات بالطائرات المسيّرة التابعة للجيش الأمريكي في المنطقة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إن مقذوفا مجهولا أصاب مؤخرة ناقلة كانت تبحر عبر مضيق هرمز على بعد حوالي 11 ميلا بحريا شمالي خصب العُمانية.

وأضافت الهيئة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولم يتضح بعد الأثر البيئي للواقعة، وفقا لوكالة "رويترز".