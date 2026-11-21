بدأت إدارة النادي الأهلي وضع اللمسات الأخيرة على ملف تجديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا لحسم الاتفاق مع اللاعب بشكل رسمي عقب مواجهة بيراميدز المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يجهز البنود النهائية لتجديد عقد محمد هاني

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أن إدارة القلعة الحمراء تجهز البنود النهائية للعقد الجديد لمحمد هاني، في إطار رغبتها في الحفاظ على العناصر الأساسية بالفريق، وغلق ملف التجديد قبل الدخول في مراحل أكثر تعقيدًا مع اقتراب نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن الاتفاق المقترح يتضمن تجديد عقد محمد هاني لمدة 3 مواسم قادمة، مقابل حصوله على إجمالي 35 مليون جنيه، تشمل قيمة العقد والمكافآت الإضافية «البونص» والمميزات الإعلانية، وفقًا للتصور المالي الذي استقرت عليه إدارة النادي.

وأضاف أن إدارة الأهلي وضعت بندًا يمنح اللاعب الحصول على 50% من قيمة الموسم الأول في العقد الجديد فور التوقيع رسميًا على عقود التجديد، وذلك تقديرًا لما قدمه مع الفريق خلال السنوات الماضية، ورغبة من الإدارة في إنهاء الملف بصورة ترضي جميع الأطراف.

الأهلي يحسم الجدل بشأن نسبة المشاركة

وأشار المصدر إلى أن من أبرز النقاط التي شهدت مناقشات خلال ملف التجديد مسألة نسبة المشاركة، حيث استقر النادي على عدم إلغاء هذا البند من العقد الجديد، رغم رغبة محمد هاني في إجراء تعديلات عليه خلال المفاوضات.

وأكد أن الإدارة تتمسك بالحفاظ على نظام التعاقدات واللوائح المالية المعمول بها داخل الفريق، مع تقديم عرض مالي يتناسب مع قيمة اللاعب وخبراته، بما يحقق التوازن بين حقوق اللاعبين والاستقرار المالي داخل غرفة الملابس.

موعد حسم تجديد محمد هاني

ولفت المصدر إلى أن مباراة بيراميدز تمثل المحطة التي تسبق التحرك النهائي لإنهاء ملف تجديد محمد هاني، حيث تفضل إدارة الأهلي التركيز على المواجهة المهمة في بطولة الدوري، قبل استكمال الإجراءات الخاصة بالعقد الجديد وعقد جلسة حاسمة مع اللاعب ووكيله.

وتسعى إدارة الأهلي إلى تأمين استمرار محمد هاني باعتباره أحد العناصر المهمة في مركز الظهير الأيمن، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى الحفاظ على الاستقرار الفني وتوفير البدائل المناسبة في مختلف المراكز، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.