أوقف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط و اللواء هاني رشاد محافظ السويس، سيارتهما خلال الزيارة التفقدية لمحافظة السويس، اليوم للاطمئنان على حالة سيدة تعرضت لإصابات جراء حادث تصادم وقع على طريق "صلاح نسيم" بحي عتاقة بالمحافظة.

حرص الوزير والمحافظ على النزول من السيارة خلال جولة ميدانية على المشروعات بالمحافظة وذلك فور مشاهدتهما الحادث، حيث حرص على التوجه مباشرة إلى موقع التصادم للاطمئنان على الحالة الصحية للسيدة المصابة والتأكد من عدم وجود إصابات خطيرة.

ووجه المحافظ المرافقين له بسرعة التواصل مع مرفق الإسعاف لتقديم الرعاية الطبية اللازمة ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما اطمأن على تسيير الحركة المرورية بالمنطقة.