كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم عن صور ومشاهد مصورة توثق الجولة التفقدية الأولى للقائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء أحمد وحيدي، داخل إحدى مدن الصواريخ المحصنة تحت الأرض لتعلن إيران بذلك عن مدن صورايخ مازالت قائمة أو تم تجديدها، في تحد كبير للولايات المتحدة.

رافق اللواء وحيدي خلال الجولة العميد مجيد موسوي، قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، للاطلاع على آخر الاستعدادات والقدرات الصاروخية داخل المنشأة.



تم خلال الجولة الكشف عن معدات جديدة، حيث تخللت الزيارة إزاحة الستار عن منصة إطلاق صواريخ جديدة تحمل صاروخين تابعة للقوة الجوفضائية، إلى جانب استعراض منظومات إطلاق باليستية متطورة.

ووجه وحيدي رسائل تحذيرية خلال تفقده المنشأة، مؤكداً أن «ما سيحدث للعدو ليس سوى بداية الطريق»، وأن المرحلة المقبلة ستشهد «مزيداً من ذل العدو وهوانه».



تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعراض الدوري الذي يعتمده الحرس الثوري الإيراني لإبراز جاهزية ترسانته الصاروخية ومنشآته المحصنة تحت الأرض، دون الكشف عن الموقع الجغرافي للمدينة الصاروخية.