أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، استمرار جهود واشنطن لحرمان طهران من عائدات النفط التي تستخدمها في زعزعة استقرار المنطقة وتهديد شركائها، وملاحقة شبكات التمويل غير المشروعة التي تسهم في دعم الأنشطة العسكرية للنظام الإيراني وتمويل الإرهاب، وذلك في أعقاب فرض عقوبات أمريكية جديدة على أربعة أشخاص من المقربين من النظام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، توماس تومي بيجوت، في بيان اليوم /السبت/ - إن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات بحق أربعة أشخاص وصفهم بأنهم من المقربين الفاسدين من النظام الإيراني، اتهمتهم ببيع النفط بطرق غير مشروعة للمساعدة في تمويل المؤسسة العسكرية للنظام.

وأوضح البيان، أن من بين المستهدفين ضابطاً سابقاً في استخبارات الحرس الثوري الإيراني، ونجل رئيس شركة «ماهان إير»، وهي شركة طيران قال البيان إن النظام يستخدمها لنقل الأسلحة والمقاتلين لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأشار بيجوت، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عملية «المنبوذ الاقتصادي»، وهي حملة حكومية أمريكية شاملة تستهدف قطع التدفقات المالية غير المشروعة التي يعتمد عليها النظام الإيراني.

وأكد أن واشنطن ستواصل العمل على حرمان طهران من الإيرادات التي توظفها في زعزعة استقرار المنطقة، وتهديد شركاء الولايات المتحدة، والسعي لتحقيق طموحاتها التي وصفها بالخطيرة.

وأوضح البيان أن العقوبات فُرضت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعات النفط والبتروكيماويات والطيران الإيرانية، إلى جانب قطاعات اقتصادية رئيسية أخرى، والأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، المتعلق بمكافحة الإرهاب.