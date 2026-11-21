نعى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، اثنين من أبنائها طلاب كلية الهندسة، وهما: الطالب عمرو خالد الجنزوري، والطالب مصطفى أحمد مصطفى، ببرنامج هندسة الاتصالات والحاسبات بالكلية، اللذين وافتهما المنية إثر حادث مروري أليم وقع على طريق السويس أثناء عودتهما إلى منزليهما بسيارتهما الخاصة.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرتي الطالبين وزملائهما وأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة، مؤكدًا أن الجامعة تشاطر الأسرتين أحزانهما في هذا المصاب الأليم، وتتابع مع إدارة الكلية تقديم أوجه الدعم والمساندة الممكنة لهما.

وتتضرع أسرة جامعة القاهرة إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أسرتيهما وذويهما الصبر والسلوان.

اختصار فعاليات حفل الخريجين المقرر إقامته اليوم



​وتعلن كلية الهندسة جامعة القاهرة، تقديرًا لهذا المصاب الأليم ومراعاةً لمشاعر أسرتي الفقيدين وزملائهما، اقتصار فعاليات حفل الخريجين المقرر إقامته اليوم على المراسم الرسمية في أضيق نطاق، مع إلغاء الفقرات الفنية والترفيهية والمظاهر الاحتفالية، على أن تُستهل المراسم بالوقوف دقيقة حدادًا على روحي الطالبين الراحلين.



​وتؤكد الكلية أن هذا القرار يأتي تعبيرًا عن تضامن أسرتها مع أسرتي الفقيدين، وتقديرًا لمشاعر الحزن التي تخيم على مجتمع الكلية، مع الحرص ايضا على مراعاة ارتباطات الخريجين وأسرهم الذين بدا توافدهم للمشاركة في هذه المناسبة بالفعل.