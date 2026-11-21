خلال البرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة الذي يعقده مركز الإمام الأشعري

يسري جعفر:

الإمام أبو الحسن الأشعري لم يبتدع مذهبًا جديدًا بل التزم سنة النبي

حسن جبر لمعلمي العلوم الشرعية:

الأزهر يحمل أمانة العلم النبوي ويحافظ على تراث العلماء

أبو اليزيد سلامة:

لا يظن طالب العلم أنه بلغ الغاية وينبغي على معلمي العلوم الشرعية اغتنام مجالس العلماء

رئيس قطاع المعاهد:

الأزهر يجمع ولا يفرق.. والرحمة هي الغاية العظمى من العلم

انطلقت، صباح اليوم السبت، فعاليات البرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة، الذي يعقده مركز الإمام الأشعري بالأزهر بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بهدف تعزيز الهُوية الأزهرية، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتنمية الوعي الفكري والعقدي لدى المعلمين.

وتشهد الجلسة الافتتاحية للبرنامج مشاركة كلٍّ من: الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأ.د. حسن جبر، عضو هيئة كبار العلماء، وأ.د. محمد يسري جعفر، أستاذ العقيدة والفلسفة المتفرغ بكلية أصول الدين، ود. أبو اليزيد سلامة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية؛ وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على تأهيل الكوادر التعليمية وتحصينها بالمنهج العلمي الرصين.

وأكد فضيلة أ.د. محمد يسري جعفر، أستاذ العقيدة والفلسفة المتفرغ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر وعضو مجلس أمناء مركز الإمام الأشعري، أن المنهج العلمي الأصيل الذي سار عليه الأزهر الشريف منذ نشأته يقوم على الوسطية والجمع بين المذاهب الفقهية الأربعة والعقيدة الأشعرية والماتريدية، موضحًا أن السمة الجوهرية لهذا المنهج هي عدم تكفير أحد من أهل القبلة مهما تنوعت الآراء أو وقعت الخلافات؛ مستحضرًا مقولة الإمام أبي الحسن الأشعري قبل وفاته: «أَشهِد عليَّ بأني لا أكفر أحدًا من أهل القبلة»، والتزامه في كتابه «مقالات الإسلاميين» بالحديث النبوي الشريف: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله».

‏وأوضح أ.د. محمد يسري جعفر، خلال كلمته اليوم السبت بالجلسة الافتتاحية للبرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة، المنعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا اللقاء العلمي يستهدف مدارسة العلوم الشرعية وتجديدها عملًا بقول السلف «حياة العلم مذاكرته»، مثمنًا الدور الإيجابي والمؤثر الذي يقوم به معلمو ومعلمات المعاهد الأزهرية الخاصة باعتبارهم قادةً تربويين يغرسون البذرة الأولى في عقول التلاميذ، ومشيدًا بالتطور الملحوظ الذي تشهده منظومة التعليم الأزهري بدءًا من مراحل رياض الأطفال وحتى المراحل المتقدمة؛ مما جعل المعاهد الأزهرية تتفوق بجمعها الفريد بين المواد الثقافية العصرية وبين العلوم الشرعية والقرآنية.

‏وبيَّن عضو مجلس أمناء مركز الإمام الأشعري أن الانتساب إلى الأزهر الشريف —سواء في المعاهد الخاصة أو العامة— هو مصدر فخر واعتزاز بالحفاظ على السند العلمي المتصل إلى رسول الله ﷺ، مؤكدًا ما قرره أئمة الإسلام كالحافظ البيهقي وتاج الدين السبكي من أن الإمام أبا الحسن الأشعري لم يبتدع مذهبًا جديدًا ولم ينشئ بدعةً في الدين، وإنما التزم سنة النبي ﷺ وجمع أقوال الصحابة والتابعين ودعمها بالأدلة العقلية الرصينة؛ ليكون حصنًا منيعًا يحفظ عقيدة الأمة من الانحراف والتشتت.

‏وأكد أ.د. محمد يسري جعفر أن علماء الأزهر ومعلميه مطالبون في هذا العصر بإبراز ركيزتين أساسيتين في الخطاب الديني؛ أولاهما أن المنهج الأشعري يقوم على ترسيخ السلام العالمي وتأمين المجتمعات انطلاقًا من رفض التكفير وحرص الأزهر على جمع الكلمة وهداية الناس وتربية المسلم على أن يسلم الناس من لسانه ويده، وثانيتهما أن عالمية الإسلام ورسالته الخاتمة التي جاءت رحمةً للعالمين لا تتحقق إلا من خلال المنهج الأزهري الجامع بين «العقل والنقل».

‏واختتم أستاذ العقيدة والفلسفة كلمته بالتأكيد على أن الفهم الصحيح والعميق لنصوص الكتاب والسنة وفق الأصول الشرعية وقواعد التأويل المنضبط هو الذي يكشف لغير المسلمين سماحة الإسلام وجمال عقيدته، محذرًا من الجمود عند ظواهر النصوص بما قد يسبب اللبس وسوء الفهم عند ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى، وداعيًا المعلمين إلى أن يكونوا هداةً ومصلحين يحملون رسالة الأزهر القائمة على بناء الإنسان وتوحيد الصف ونشر الرحمة للعالمين.

‏فيما أكد الدكتور حسن جبر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على أهمية التمسك بالعلم الصحيح، والاقتداء بأخلاق العلماء، مشيرًا إلى أن العلماء يحملون أمانة العلم وتعليمه للناس، ويضطلعون بمسؤولية حفظه ونقله للأجيال، فهم ورثة الأنبياء في تبليغ العلم وهداية الناس.

وأوضح الدكتور حسن جبر، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للبرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة، الذي ينظمه مركز الإمام الأشعري، اليوم السبت، بمركز الأزهر للمؤتمرات، أن الأزهر الشريف يمثل منارة علمية عريقة، ويحمل أمانة الحفاظ على العلم الشرعي ونقله، مستندًا إلى تراث علمي ممتد عبر الأجيال، وإلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس وتبصيرهم بأمور دينهم، بما يعزز دوره في نشر العلم وصيانة المنهج الوسطي، مؤكدًا أن الانتساب إلى هذا الصرح العلمي يقتضي إدراك قيمة الأمانة العلمية والحرص على أداء رسالتها.

وبيَّن عضو هيئة كبار العلماء، أهمية التفقه في الدين والتخصص في العلوم الشرعية، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾، موضحًا أن فهم النصوص القرآنية يقتضي إدراك سياقاتها وأسباب نزولها ومقاصدها، وأن العلم لا ينفصل عن أخلاق العلماء وتربيتهم، وضرب مثالًا بأئمة المذاهب وما قدموه من نماذج راقية في احترام العلماء وأدب الاختلاف.

وأوضح جبر ، أن اختلاف الأئمة في الاجتهادات الفقهية لم يكن سببًا للفرقة أو التنازع، بل عكس سعة علمهم ورقي أخلاقهم وتربيتهم، مستشهدًا بما عُرف عن الإمام الشافعي من تقدير للإمام أبي حنيفة واحترام لمكانته العلمية، مؤكدًا أن هذا النموذج يعكس الفهم الصحيح لرسالة العلم، وأن العلماء الذين جمعوا بين العلم والأدب وحسن التربية تركوا أثرًا ممتدًا في تاريخ الأمة، وأصبحت اجتهاداتهم ومؤلفاتهم منارات علمية تدرس عبر القرون.

فيما أكد الدكتور أبو اليزيد سلامة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، على أهمية اغتنام الفرص العلمية التي يتيحها الأزهر الشريف للمعلمين للاستفادة من علم كبار العلماء وأساتذة الأزهر، مثمنًا جهود فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إتاحة اللقاءات العلمية التي تمثل فرصة ثمينة للتزود من علوم العلماء وخبراتهم، وأشاد برعاية فضيلة الإمام الأكبر ودعمه المتواصل للبرامج العلمية والتثقيفية التي تستهدف الارتقاء بمستوى المعلمين وتعزيز قدراتهم العلمية والفكرية، وترسيخ المنهج الأزهري، وإعداد معلم قادر على أداء رسالته في بناء الوعي وخدمة المجتمع، واستشهد بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «خذوا العلم عن الأكابر»، مؤكدًا أن الأمم تظل بخير ما أخذت العلم عن علمائها وكبار أهل الاختصاص.

وأوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للبرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة، الذي ينظمه مركز الإمام الأشعري، اليوم السبت، بمركز الأزهر للمؤتمرات، على ضرورة أن يتحلى طالب العلم بالتواضع، وألا يظن في أي مرحلة أنه بلغ غاية العلم أو أحاط بكل شيء، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾، وقوله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾، موضحًا أن طلب العلم رحلة مستمرة لا تتوقف عند حد، وأن العالم الحقيقي يظل حريصًا على التعلم والسؤال والتزود من المعرفة، مدركًا أن ما يعلمه يظل قليلًا أمام سعة العلم الإلهي.

الحرص على مجالس العلم وعدم التفريط في فرص التعلم

كما دعا وكيل قطاع المعاهد الأزهرية معلمي العلوم الشرعية، إلى الحرص على مجالس العلم وعدم التفريط في فرص التعلم، مؤكدًا أن العلم الشرعي يجمع بين نور الوحي ودقة النظر، وأن من واجب طالب العلم أن يتعلم ويتزود ثم ينقل ما تعلمه إلى غيره، بما يحقق النفع للمجتمع ويعزز الوعي الديني الصحيح، مشيرًا إلى فضل مجالس العلم وما تحمله من خير وبركة لأهلها.

حسن جبر لمعلمي العلوم الشرعية: الأزهر يحمل أمانة العلم النبوي ويحافظ على تراث العلماءحسن جبر لمعلمي العلوم الشرعية: الأزهر يحمل أمانة العلم النبوي ويحافظ على تراث العلماء

يسري جعفر: الإمام أبو الحسن الأشعري لم يبتدع مذهبًا جديدًا بل التزم سنة النبييسري جعفر: الإمام أبو الحسن الأشعري لم يبتدع مذهبًا جديدًا بل التزم سنة النبي.

الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن التعليم الأزهري الخاص يمثل ركنًا أساسيًا وجزءًا لا يتجزأ من منظومة التعليم بالأزهر الشريف، ويحمل الرسالة ذاتها التي ورثها الأزهر عن الأنبياء والرسل في نشر علم الوحيين الشريفين، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، بعيدًا عن التشدد والتجمد والتطرف.

ودعا الشرقاوي المعلمين إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم في نقل هذه الرسالة إلى الأجيال الجديدة من النشء والشباب، مع الالتزام بمقاصدها الصحيحة وسياقها العلمي والتربوي، بما يسهم في بناء وعي الطلاب وتحصينهم من الأفكار المغلوطة.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم السبت، في الجلسة الافتتاحية للبرنامج التثقيفي لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة، الذي يُعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات، بالتعاون مع مركز الإمام الأشعري، حيث استعرض الأسس التي تقوم عليها رسالة الأزهر الشريف، وأهمية ترسيخها في نفوس المعلمين والطلاب.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن رسالة الأزهر تقوم على ثلاث ركائز أساسية ينبغي أن تتوارثها الأجيال في مؤسسات التعليم الأزهري العام والخاص، وتتمثل الركيزة الأولى في منظومة التكريم والتشريف والتفضيل الإنساني، انطلاقًا من قول الله تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»، بما يؤكد أن جميع البشر متساوون في دائرة الحق والعدل والكرامة الإنسانية، دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو النوع أو اللون أو اللسان.

وأضاف أن الركيزة الثانية تتمثل في المنظومة الحقوقية التي تقوم على الارتباط الوثيق بين الحقوق والواجبات، فلا يوجد حق مجرد من واجب، ولا واجب منفصل عن حق، بل يرتبط كل منهما بالآخر في مختلف المعاملات والتصرفات الإنسانية، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ».

وبيّن الشرقاوي أن الركيزة الثالثة تتعلق بالعقيدة والدين والتعايش الإنساني، في إطار ما قررته الآية الكريمة: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ»، موضحًا أن الاختلاف في المعتقد لا يمنح أحدًا مبررًا لظلم الآخرين أو الاعتداء على حقوقهم أو الانتقاص من شأنهم، وإنما يظل احترام الإنسان وصون حقوقه من المبادئ التي تؤكدها رسالة الأزهر.

وحذر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية من مخاطر الجمود الفكري والتعصب، وكذلك التصدي للفتوى دون علم أو الرجوع إلى المراجع الأصيلة والعلماء الراسخين، مستشهدًا بمقولة الإمام القرافي: «إن الجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين».

وأكد أن الأزهر الشريف يحمل رسالة تقوم على الجمع لا التفريق، والعطاء لا الحرمان، وأنه يرفع من شأن أبنائه وعلمائه وطلابه من مختلف أنحاء العالم، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه الرسالة الأصيلة وحمايتها من الأفكار المغلوطة والتفسيرات غير السليمة.

واختتم الدكتور أحمد الشرقاوي كلمته بالتأكيد على أن العلم لا ينفصل عن الأخلاق والأدب والرحمة، باعتبار أن الرحمة تمثل الغاية العظمى من العلم، وأن حمل الخير إلى الناس من المقاصد الأساسية للرسالة الدينية، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ».

وأوضح أن تحصيل العلم يتحقق بالتعلم والمذاكرة، بينما يرتبط الأدب بالتربية والتوجيه والفطرة النقية، قائلًا: «فلا دين لمن لا أخلاق له، ولا علم لمن لا أدب له»، داعيًا جميع العاملين في العملية التعليمية إلى إدراك أمانة الكلمة وحجم المسؤولية التربوية الملقاة على عاتقهم في تشكيل عقول الطلاب وبناء وجدانهم.