شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية انهيارا كبيرا على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

ومحليا شهد سعر الذهب عيار 21 تراجعا أسبوعي بنسبة تزيد عن 8% بيعا وشراء مسجلا الآن نحو 5460 جنيهًا للبيع، و5410 جنيهات للشراء مقارنة بـ 5955 جنيهًا للبيع، مقابل 5915 جنيهًا للشراء، سعر مستهل تعاملات الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 495 جنيهًا في سعر البيع، و505 جنيهات في سعر الشراء.

وعالميا هبطت سعر الأوقية للتداول عند 3532 دولار سعر إغلاق البورصة العالمية أمس الجمعة بتراجع أسبوعي بنحو 9%.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، وفقا لآخر أسعار معلنة من محال الصاغة.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6240 جنيهًا للبيع، مقابل 6185 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأعلى نقاءً، ويُقبل عليه المستثمرون الباحثون عن الادخار في السبائك.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5460 جنيهًا للبيع، و5410 جنيهات للشراء، ويظل العيار الأشهر في سوق المشغولات الذهبية، وكذلك الأكثر طلبًا من المقبلين على الزواج والمدخرين.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4680 جنيهًا للبيع، مقابل 4635 جنيهًا للشراء، وهو العيار المفضل لدى شريحة من المشترين لانخفاض سعره نسبيًا، وكثرة استخدامه في المشغولات الخفيفة.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3640 جنيهًا للبيع، و3605 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات)نحو 43680 جنيهًا للبيع، مقابل 43280 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب محليا اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب بالجنيه المصري نحو 194085 جنيهًا للبيع، مقابل 192310 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عالميًا اليوم.. استقرار بسبب عطلة البورصة

على صعيد الأسعار العالمية، استقر الذهب عند مستوياته مع إغلاق الأسواق العالمية، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبورصة العالمية يومي السبت والأحد، حيث سجلت الأونصة نحو 3532.82 دولارًا،

سعر دولار الصاغة اليوم

سجل ما يُعرف بـ«دولار الصاغة» نحو 54.94 جنيهًا، مقابل 53.64 جنيهًا في البنوك، ويُستخدم هذا السعر في تسعير الذهب محليًا بما يعكس العلاقة بين سعر الأونصة عالميًا وسعر الصرف.