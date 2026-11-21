يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين ريال مدريد وسيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2026/2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق الملكي إلى مواصلة انتصاراته وتعزيز موقعه في صراع المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويخوض ريال مدريد المباراة بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، بحثًا عن تحقيق فوز جديد أمام سيلتا فيجو، ومواصلة نتائجه الإيجابية التي حققها خلال الفترة الماضية، قبل التوقف الدولي لشهر نوفمبر، والتي شهدت سلسلة من الانتصارات المتتالية.

وتقام المباراة على ملعب «سانتياجو برنابيو»، معقل الفريق الملكي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الإسباني، وسط تطلعات جماهير ريال مدريد لمواصلة العروض القوية وحصد النقاط الثلاث.

موقف ريال مدريد وسيلتا فيجو في جدول الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد المواجهة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، ويطمح إلى تحقيق الانتصار من أجل مواصلة الضغط على المتصدر، وعدم فقدان أي نقاط في سباق المنافسة على لقب المسابقة.

في المقابل، يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب سانتياجو برنابيو، رغم صعوبة المهمة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على البطولة.

ويعتمد الفريق الملكي على عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب الحالة المعنوية الجيدة للاعبيه، من أجل حسم المواجهة ومواصلة سلسلة نتائجه المميزة.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم

تقام مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، في المواعيد التالية:

* الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

* الساعة 11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، حيث تُذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports HD1، الناقل لمنافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط