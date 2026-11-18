أعلن نادي ريال مدريد رسمياً الأربعاء تجديد عقد لاعبه الدولي التركي أردا جولر حتى يونيو 2032.

وانضم أردا جولير إلى ريال مدريد في يوليو 2023، وعمره 18 عامًا وخلال المواسم الأربعة التي ارتدى فيها القميص الأبيض، خاض 126 مباراة وتوج بخمسة ألقاب: دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني (الليجا)، وكأس السوبر الإسباني وفي سبتمبر الماضي، حصل على جائزة لاعب العام الصاعد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وعلى الصعيد الدولي، لعب جولر لمنتخب تركيا 38 مباراة حتى الآن.

ويأتي تجديد عقد اللاعب التركي بعد أن أصبح لاعباً أساسياً تحت قيادة جوزيه مورينيو وكان مكانه في التشكيلة الأساسية حاسماً في مسيرة الفريق الأخيرة، مما سمح للنادي بتحقيق سجل مثالي في دوري أبطال أوروبا والدوري.

ويُعد جولر ثاني لاعب يتم تجديد عقده بشكل رسمي بعد البرازيلي فينيسيوس جونيور في الصيف الماضي، وسيعلن النادي خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة عن تمديد عقود لاعبين آخرين مثل جود بيلينجهام وتيبو كورتوا.