أفادت وسائل إعلام ، بنقل طائرة روسية في أنطاليا في تركيا لمكان آمن بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها.

‏وأشارت التقارير الإعلامية، إلى أنه تم إجلاء 63 راكبا و4 من طاقم الطائرة الروسية .

وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة في باريس، فتح تحقيق بشأن بلاغات كاذبة عن وجود قنابل استهدفت طائرات كانت تحلّق في المجال الجوي الفرنسي.

وأشارت النيابة العامة الفرنسية، في تصريح صحفي إلى احتمال وجود صلات بين مرتكبي هذه البلاغات الكاذبة و«جهات أجنبية.

وأوضحت أن التحقيق يستهدف تحديد هوية الأشخاص الذين أرسلوا رسائل إلكترونية تضمنت معلومات كاذبة، بهدف الإيهام بوجود تهديد بتدمير طائرات على نحو يشكل خطرا، فضلا عن التحقق من وجود صلات محتملة بينهم وجهات أجنبية.