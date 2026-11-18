أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية برئاسة المستشار عادل هلال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم وسامح السيد لاشين، وسكرتارية تامر عبد العظيم حكمها بإحالة أوراق أب متهم بالتعدي على نجلته وإنجاب طفل منها سفاحًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية رقم 2501 لسنة 2026 جنايات مركز مشتول السوق، والمقيدة برقم 1211 لسنة 2026 كلي جنوب الزقازيق عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد اتهام الأب البالغ من العمر 40 عامًا، بالتعدي على نجلته باعتباره والدها والمسؤول عن رعايتها وحملها منه.

وجاء في أمر الإحالة، أن المجني عليها حملت وأنجبت طفلًا نتيجة الواقعة محل الاتهام، فيما استندت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها وشقيقتها، إلى جانب التحريات التي أكدت صحة الواقعة.

كما أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بتحليل البصمة الوراثية (DNA) تطابق البصمة الوراثية للطفل مع كل من المجني عليها والمتهم، بما يدعم ثبوت نسب الطفل إليهما، وفقًا للتقرير الفني المرفق بأوراق القضية.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق أول درجة قد سبق أن قضت بمعاقبة المتهم بالإعدام، قبل نظر القضية أمام محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، التي قررت إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، تمهيدًا للنطق بالحكم في جلسة لاحقة.