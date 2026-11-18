قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار أمجد عوض بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، لاتهامه بإنهاء حياة طفل لم يتجاوز عمره 3 سنوات، بعدما تعدى عليه بالضرب داخل مسكن الأسرة بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

وتعود تفاصيل القضية رقم 11131 جنح أبو كبير لسنة 2026، إلى يوم 25 يونيو الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «أحمد. غ. م. غ» 30 عامًا، عاطل، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بقتل الطفل مصطفى متولي عبدالسميع، نجل زوجته، والبالغ من العمر 3 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعدما عقد العزم وبيت النية على الاعتداء على الطفل، حيث انهال عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، من بينها نزيف بالمخ، أودى بحياته.

وكشفت التحقيقات أن الطفل كان يقيم برفقة والدته وزوجها داخل مسكن الأسرة بدائرة مركز أبو كبير، وأن خلافًا نشب بين الزوجين بسبب رغبة الأم في مغادرة منزل الزوجية، تطور إلى مشادة كلامية اعتدى خلالها المتهم على زوجته بالضرب، قبل أن تمتد اعتداءاته إلى الطفل الصغير.

وأضافت التحقيقات أن الواقعة أسفرت عن إصابة الأم، بينما تعرض الطفل لإصابات خطيرة نتيجة الاعتداء عليه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن حالته الصحية تدهورت متأثرًا بإصابته بنزيف في المخ، حتى فارق الحياة.

تم التحفظ على المتهم وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.