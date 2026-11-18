أطلقت شركة مايكروسوفت منصة "بيرسبشن" (Microsoft Perception) للدفاع السيبراني المعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي، وذلك لمواكبة الهجمات المتطورة وسد الثغرات الأمنية بسرعة فائقة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية، التي كُشف عن إتاحتها العامة في مؤتمر Microsoft Ignite 2026، لتأسيس بنية أمنية متكاملة تعرف بـ "الأمن الوكيل" (Agentic Security).

تعمل منصة Microsoft Perception كمركز قيادة يدير فريقاً متكاملاً من وكلاء الذكاء الاصطناعي، بهدف حماية الأنظمة من الهجمات الإلكترونية في جميع مراحلها.

آلية عمل المنصة وتقسيم الوكلاء

تنقسم مهام هؤلاء الوكلاء إلى ثلاثة فرق رئيسية تعمل معاً بتناغم:

تهدف المنصة إلى مساعدة فرق العمليات الأمنية على التصدي للتهديدات التي بات المهاجمون يعتمدون فيها على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرات واستغلالها في وقت قياسي يفوق قدرة الاستجابة البشرية التقليدية، حيث تنقسم مهامهم إلى ثلاثة فرق رئيسية لتغطية دورة حياة الهجوم السيبراني بالكامل:

• وكلاء الفريق الأزرق: يركزون على الدفاع المباشر عبر فرز التنبيهات الأمنية، والتحقيق العميق في الحوادث، وتطوير قواعد الكشف التلقائي، وتحليل استخبارات التهديدات لتسريع الاستجابة وتقليل العبء اليدوي.

• وكلاء الفريق الأحمر: يتولون المهام الاستباقية عبر محاكاة الهجمات السيبرانية واختبار اختراق تطبيقات الويب لاكتشاف نقاط الضعف والتحقق منها قبل أن يصل إليها المخترقون الفعليون.

• وكلاء الفريق الأخضر: يختصون بمعالجة الثغرات المكتشفة وتحصين الأنظمة، بما في ذلك المساعدة في دفع الإصلاحات البرمجية مباشرة إلى مستودعات الأكواد مثل GitHub.

الحوكمة والتحكم البشري

رغم القدرة العالية لهؤلاء الوكلاء على العمل باستقلالية وسرعة فائقة، أكدت مايكروسوفت أن المنصة صُممت لإبقاء العنصر البشري في موقع القيادة. وتوفر المنصة إطار حوكمة صارم يضمن تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات، مع تسجيل كافة الإجراءات للمراجعة، واشتراط الحصول على موافقة بشرية مسبقة قبل تنفيذ أي قرارات أمنية حساسة أو عالية التأثير، مما يجمع بين كفاءة الأتمتة وأمان الإشراف المؤسسي.