كشف تقرير تقني نشره موقع "9to5Mac" أن مهندسي شركة أبل يعملون بنشاط على دمج تقنية التعرف على الوجه (Face ID) في الشاشة الخارجية للجيل الثاني من هاتفها القابل للطي "iPhone Duo 2"، المقرر الكشف عنه خريف العام المقبل.

أبل تختبر نماذج أولية لهاتف iPhone Duo 2 بتقنية Face ID

أوضح التقرير، نقلاً عن مارك جورمان الصحفي بوكالة "بلومبرج"، أن أبل وضعت أولويتين رئيسيتين لتطوير هاتف "iPhone Duo" القادم، هما إضافة تقنية التعرف على الوجه وتوفير زر الإجراءات (Action Button) المخصص لتشغيل الوظائف السريعة.

وأشار جورمان إلى أن الشركة طورت بالفعل نماذج أولية من هاتف "iPhone Duo 2" مزودة بنظام "Face ID"، ويعكف المهندسون حالياً على دمجه داخل الشاشة الخارجية للهاتف، بينما قد يتم توفير وظيفة زر الإجراءات عبر تحديث برمجي لزر التحكم بالكاميرا يتيح إعادة تخصيص الضغط المطول لتشغيل أي تطبيق يختاره المستخدم.

موعد توفر الميزة وخطط أبل للأجيال القادمة

لفت التقرير إلى أن الجدول الزمني لتطوير هذه التقنية لا يزال ضيقاً ولم تكتمل جاهزيتها بعد، ما يجعل لحاقها بالجيل الثاني غير مؤكد تماماً، وفي حال تأجيلها ستظهر رسمياً في إصدار "iPhone Duo 3" عام 2028.

وتتضمن خطط أبل للأجيال المقبلة من الهاتف القابل للطي تطوير نظام الكاميرات عبر إضافة عدسة تقريب بصري (Telephoto)، إلى جانب العمل على جعل تصميم الجهاز أنحف وأخف وزناً لتسهيل حمله واستخدامه اليومي.