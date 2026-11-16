القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور

تقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص التهنئة لأبطالها الرياضيين الذين حققوا إنجازا رياضيا متميزا؛ بحصولهم على عدد من الميداليات المتنوعة، خلال مشاركاتهم في بطولة العالم لكمال الأجسام، والتي أقيمت فعالياتها بدولة إسبانيا خلال الفترة الماضية، وشهدت حصولهم على عدد من الميداليات المتنوعة والمراكز المتقدمة، وذلك في إنجاز يعكس مدى ما يتمتعون به من كفاءة بدنية ومستوى احترافي متميز، وما بذلوه من جهود مضنية للوصول إلى منصات التتويج.

حيث حقق العميد شريف الشيوي الميدالية الذهبية في فئة Mr. Bodybuilding تحت وزن (90) كجم، وميدالية فضية في فئة Bodybuilding Men تحت وزن (80) كجم، وحصل النقيب سعد أبو شعيشع على ميداليتين فضيتين في فئتي Bodybuilding Men تحت وزن (85) كجم، وClassic Physique تحت طول (171) سم، كما حصل الملازم عماد محمود أحمد على ميداليتين برونزيتين في فئتي Bodybuilding Men تحت وزن (100) كجم، وMr. Open Bodybuilding، وحصل المساعد أول كريم عبد المنعم على ميدالية ذهبية في فئة Classic Physique تحت طول (176) سم، والرقيب أحمد سامي على ميدالية ذهبية في فئة Bodybuilding Men تحت وزن (70) كجم، والرقيب حمدي رفيق الطويل على المركز الرابع في فئة Muscular Physique.

وتؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة اعتزازها بأبنائها الأبطال الذين يواصلون تحقيق الإنجازات في مختلف البطولات الرياضية، بما يعكس الصورة المشرفة للرياضي المصري، ويجسد روح الإصرار والعزيمة والتفوق، متمنيةً لهم دوام التوفيق ومواصلة.