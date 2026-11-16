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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
رنا عصمت

كشفت تجربة طبية حديثة عن نتائج لافتة بشأن إمكانية تقليل الترسبات الدهنية المتراكمة داخل شرايين القلب، من خلال استخدام علاج مكثف لخفض مستويات الكوليسترول الضار، وهو ما يفتح آفاقا جديدة للتعامل مع أمراض الشرايين التاجية.

 تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين..

ووفقا لنتائج تجربة FLOWPROMOTE المنشورة في دورية JAMA Cardiology في أكتوبر 2026، فإن الجمع بين عقاري روزوفاستاتين وإيزيتيميب حقق تراجعا أكبر في حجم الترسبات داخل الشرايين مقارنة باستخدام جرعة مرتفعة من عقار أتورفاستاتين وحده.

وشملت التجربة 104 أشخاص يعانون من مرض الشريان التاجي المستقر، وجرى تقسيمهم إلى مجموعتين لمقارنة تأثير العلاجين على مستويات الكوليسترول وحجم الترسبات الدهنية داخل الشرايين على مدار 18 شهرا.

وأظهرت النتائج انخفاض الكوليسترول الضار بنسبة 65% لدى المجموعة التي حصلت على العلاج المركب، مقابل 38% لدى المجموعة التي استخدمت أتورفاستاتين وحده.

كما سجل الباحثون انخفاضا في إجمالي حجم الترسبات داخل الشرايين التاجية بنسبة 21.1% لدى المجموعة التي تلقت العلاج المركب، مقارنة بانخفاض بلغ 13.6% لدى المجموعة الأخرى.

ولم تقتصر النتائج على ذلك، إذ تراجع حجم الترسبات غير المتكلسة بنسبة 28.2% لدى المجموعة الأولى، مقابل 20% لدى المجموعة الثانية.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لأن الترسبات غير المتكلسة قد تكون أكثر عرضة للتمزق، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تكوّن جلطات دموية ومضاعفات خطيرة مثل النوبات القلبية.

ورغم النتائج المشجعة، أوضح الباحثون أن التجربة كانت محدودة العدد، كما أنها اعتمدت على قياس التغيرات في حجم الترسبات باستخدام التصوير الطبي، ولم تثبت بصورة مباشرة أن العلاج المركب يقلل معدلات الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

ولا تعني هذه النتائج أن جميع مرضى الكوليسترول يحتاجون إلى تناول أكثر من دواء، إذ يجب تحديد العلاج المناسب وفقا لمستويات الكوليسترول والتاريخ المرضي ومخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتحت إشراف الطبيب المختص.

علاج مكثف للكوليسترول تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين شرايين القلب الكوليسترول الضار علاج مكثف لخفض مستويات الكوليسترول الضار

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علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

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