في مثل هذا اليوم.. الأهلي يتوج بالنجمة السادسة في دوري أبطال أفريقيا 2008

تحل اليوم 16 نوفمبر ذكرى تتويج النادي الأهلي، بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة في تاريخه ، بعدما حسم المارد الأحمر البطولة عام 2008، على حساب القطن الكاميروني في إنجاز جديد عزز مكانة القلعة الحمراء على عرش الكرة الأفريقية.

وجاء تتويج الأهلي باللقب تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، الذي قاد الفريق في رحلة جديدة نحو المجد القاري بعدما قدم لاعبوه أداء قويا خلال مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل الكاميرون.

الأهلي يضع قدما على منصة التتويج بثنائية في القاهرة

بدأ الأهلي طريقه نحو اللقب السادس بمواجهة القطن الكاميروني في ذهاب النهائي، والتي أقيمت يوم 2 نوفمبر 2008 باستاد القاهرة الدولي، ونجح خلالها الفريق الأحمر في تحقيق الفوز بهدفين دون رد.

وافتتح وائل جمعة التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز الأنجولي فلافيو تقدم الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 15 ليمنح الفريق أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب في الكاميرون.

تعادل مثير في الكاميرون يمنح الأهلي اللقب

وفي 16 نوفمبر 2008، حل الأهلي ضيفا على القطن الكاميروني بمدينة جاروا في مباراة الإياب وسط أجواء جماهيرية صعبة لكنه نجح في الخروج بنتيجة التعادل 2-2 ليحسم اللقب بمجموع المباراتين 4-2.

وسجل أحمد حسن هدف الأهلي الأول في الدقيقة 38، قبل أن يعود الفريق الكاميروني للمباراة ويسجل هدفين، لتزداد الإثارة في الدقائق الأخيرة حتى نجح شادي محمد في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء بالدقيقة 89، ليؤكد تتويج الأهلي بالبطولة الأفريقية للمرة السادسة في تاريخه.

مانويل جوزيه يقود الأهلي لمواصلة الهيمنة الأفريقية

مثل التتويج عام 2008 محطة مهمة في تاريخ الأهلي القاري بعدما أضاف الفريق النجمة السادسة إلى سجله في دوري أبطال أفريقيا تحت قيادة مانويل جوزيه الذي واصل كتابة اسمه في تاريخ النادي بفضل إنجازاته وبطولاته.

وجاء اللقب بعد تتويج الأهلي بالبطولة أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006، ليواصل الفريق الأحمر تعزيز رقمه القياسي ويؤكد مكانته بين كبار القارة السمراء.