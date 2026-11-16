قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفا و702 شهيد
اتحاد العمال يحدد شروط وآليات تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور| تفاصيل
الإعدام شنقًا لسيدة قتلت محاميًا داخل مكتبه بالإسكندرية لسرقته
مستشفيات القوات المسلحة تستضيف خبيرا عالميا في جراحات المخ والأعصاب
وزير الكهرباء: ندرس التوسع في شبكات بجهد 1000 كيلوفولت لمواجهة زيادة الأحمال
رئيس الوزراء: نسعى لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع الهند ليصل لـ12 مليار دولار
الأرصاد: الشبورة مستمرة الأيام القادمة والأجواء خريفية بأغلب المحافظات
تقرير برلماني بريطاني يحذر: البلاد غير جاهزة لمواجهة الهجمات السيبرانية والحروب
نتنياهو يتهم آيزنكوت باستغلال اعتقال نشطاء «رعم» لعرقلة تشكيل حكومة وحدة وطنية
أزمة تضرب جيش الاحتلال.. نقص حاد في المقاتلين وتحذيرات من تفاقم العجز
غريم الأهلي الجديد.. أليو ديانج يتلقي عرضاً مغريا من الدوري المصري
فتوى أردنية جديدة بعد وفاة مصلٍ خلال الفجر وعدم قطع الصلاة لإنقاذه| تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في مثل هذا اليوم.. الأهلي يتوج بالنجمة السادسة في دوري أبطال أفريقيا 2008

تتوج الأهلي بالنجمة السادسة
تتوج الأهلي بالنجمة السادسة
منتصر الرفاعي

تحل اليوم 16 نوفمبر ذكرى تتويج النادي الأهلي، بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة في تاريخه ، بعدما حسم المارد الأحمر البطولة عام 2008، على حساب القطن الكاميروني في إنجاز جديد عزز مكانة القلعة الحمراء على عرش الكرة الأفريقية.

وجاء تتويج الأهلي باللقب تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، الذي قاد الفريق في رحلة جديدة نحو المجد القاري بعدما قدم لاعبوه أداء قويا خلال مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل الكاميرون.

الأهلي يضع قدما على منصة التتويج بثنائية في القاهرة

بدأ الأهلي طريقه نحو اللقب السادس بمواجهة القطن الكاميروني في ذهاب النهائي، والتي أقيمت يوم 2 نوفمبر 2008 باستاد القاهرة الدولي، ونجح خلالها الفريق الأحمر في تحقيق الفوز بهدفين دون رد.

وافتتح وائل جمعة التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز الأنجولي فلافيو تقدم الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 15 ليمنح الفريق أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب في الكاميرون.

تعادل مثير في الكاميرون يمنح الأهلي اللقب

وفي 16 نوفمبر 2008، حل الأهلي ضيفا على القطن الكاميروني بمدينة جاروا في مباراة الإياب وسط أجواء جماهيرية صعبة لكنه نجح في الخروج بنتيجة التعادل 2-2 ليحسم اللقب بمجموع المباراتين 4-2.

وسجل أحمد حسن هدف الأهلي الأول في الدقيقة 38، قبل أن يعود الفريق الكاميروني للمباراة ويسجل هدفين، لتزداد الإثارة في الدقائق الأخيرة حتى نجح شادي محمد في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء بالدقيقة 89، ليؤكد تتويج الأهلي بالبطولة الأفريقية للمرة السادسة في تاريخه.

مانويل جوزيه يقود الأهلي لمواصلة الهيمنة الأفريقية

مثل التتويج عام 2008 محطة مهمة في تاريخ الأهلي القاري بعدما أضاف الفريق النجمة السادسة إلى سجله في دوري أبطال أفريقيا تحت قيادة مانويل جوزيه الذي واصل كتابة اسمه في تاريخ النادي بفضل إنجازاته وبطولاته.

وجاء اللقب بعد تتويج الأهلي بالبطولة أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006، ليواصل الفريق الأحمر تعزيز رقمه القياسي ويؤكد مكانته بين كبار القارة السمراء.

الأهلي الأهلي يتوج بالنجمة السادسة دوري أبطال أفريقيا مانويل جوزيه القطن الكاميروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

وزير التربية والتعليم

لتدريب التلاميذ على الامتحانات|عقد التقييم المبدئي لأولى و2 ابتدائي.. 24 نوفمبر

مؤذن

وفاة مؤذن مسجد عقب انتهائه من ترديد الشهادتين أثناء أذان صلاة العصر

راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

طلب إحاطة بسبب اعتذارات وزير التعليم المتكررة عن حضور اجتماعات لجنة التعليم بالبرلمان

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الثقافة تطلق الدورة السابعة من دوري المكتبات للأطفال

تراجع أسعار سلع غذائية أساسية.. انخفاض الزيت والسكر والمكرونة

تراجع أسعار سلع غذائية أساسية.. انخفاض الزيت والسكر والمكرونة

أجلوا السفر.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب شبورة كثيفة تضرب الطرق

أجلوا السفر.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب شبورة كثيفة تضرب الطرق

بالصور

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك
إلهام وجدي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد