د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

يؤثر نقص الحديد في ذكاء الطفل وتطوره العصبي وقدرته على مقاومة العدوى.

أنيميا الأطفال ليست مجرد انخفاض في نسبة الهيموجلوبين أو شحوب الوجه والإرهاق، بل مشكلة صحية وتغذوية قد تمتد آثارها إلى نمو المخ، والتطور المعرفي، والقدرات التعليمية، وكفاءة الجهاز المناعي. ويُعد نقص الحديد السبب الغذائي الأكثر شيوعًا للأنيميا عالميًا، خاصة خلال السنوات الأولى من العمر، وهي مرحلة تتسم بسرعة نمو الدماغ وتطور شبكات الخلايا العصبية. وتكمن الخطورة في أن نقص الحديد قد يبدأ قبل ظهور الأنيميا الواضحة، ولذلك فإن الاكتشاف المبكر والتدخل الغذائي والطبي ضروريان لحماية صحة الطفل.

الوضع العالمي لأنيميا الأطفال

تظل الأنيميا من أكبر تحديات الصحة العامة لدى الأطفال. وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو 40% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا يعانون الأنيميا، مع تفاوت ملحوظ بين المناطق الجغرافية والفئات الاجتماعية.

وتزداد المشكلة في المناطق التي تنتشر فيها سوء التغذية، والعدوى الطفيلية، والملاريا، والأمراض المعدية، وضعف خدمات الرعاية الصحية. ويكون الأطفال دون الخامسة، وخاصة الرضع، أكثر عرضة للخطر بسبب سرعة النمو وارتفاع احتياجات الجسم إلى الحديد. ولا تقتصر المشكلة على البلدان الفقيرة؛ فقد يصاب الأطفال في المجتمعات المتقدمة نتيجة العادات الغذائية غير المتوازنة، أو الإفراط في تناول حليب الأبقار على حساب الأغذية الغنية بالحديد، أو وجود أمراض مزمنة تؤثر في امتصاص العناصر الغذائية.

أسباب أنيميا الأطفال

تحدث الأنيميا عندما ينخفض تركيز الهيموجلوبين عن المعدلات المناسبة للعمر، مما يقلل قدرة الدم على نقل الأكسجين إلى الأنسجة والأعضاء، ومنها المخ والعضلات.

يأتي نقص الحديد في مقدمة الأسباب، إلى جانب نقص فيتامين ب١٢ وحمض الفوليك، وسوء التغذية، وفقدان الدم، والالتهابات المزمنة، والعدوى الطفيلية.

وقد تنتج الأنيميا أيضًا عن اضطرابات وراثية، أو أمراض تؤثر في إنتاج خلايا الدم الحمراء أو تزيد من تكسيرها.

تتعدد أسباب الأنيميا عند الرضع، ويأتي نقص الحديد في مقدمتها، خاصة نتيجة انخفاض مخزونه عند الولادة، والولادة المبكرة، وانخفاض وزن المولود، أو نقص الحديد لدى الأم أثناء الحمل. كما تزداد احتمالات الإصابة مع سرعة النمو وارتفاع احتياجات الجسم إلى الحديد، وتأخر إدخال الأغذية التكميلية الغنية به بعد عمر 6 أشهر، وعدم تنوع الغذاء. وتشمل الأسباب الأخرى نقص فيتامين ب١٢ وحمض الفوليك، وفقدان الدم أثناء الولادة أو بسبب النزيف المعوي، والالتهابات المتكررة، واضطرابات امتصاص الحديد، وبعض أنواع الحساسية الغذائية المصحوبة بنزيف معوي. وقد تنتج الأنيميا أيضًا عن أمراض وراثية مثل الثلاسيميا والأنيميا المنجلية، أو اضطرابات نخاع العظام والأمراض المزمنة. ويجب التمييز بين الأنيميا المرضية والانخفاض الفسيولوجي الطبيعي الذي يحدث خلال الأسابيع الأولى من حياة الرضيع.

الأنيميا والمخ

يحتاج المخ إلى الحديد بصورة أساسية خلال مراحل نموه المبكرة؛ فهو ضروري لإنتاج الطاقة داخل الخلايا العصبية، وتكوين مادة الميالين التي تساعد على سرعة انتقال الإشارات العصبية، وتصنيع النواقل العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين.

لذلك قد يؤثر نقص الحديد في تطور المخ، والذاكرة، والانتباه، والتعلم، واللغة، والتطور الحركي والسلوك. وقد تمتد بعض التأثيرات إلى مراحل عمرية لاحقة، خاصة إذا حدث النقص خلال الفترات الحساسة لنمو الدماغ.

ولا يعني ذلك أن كل طفل مصاب بالأنيميا سيعاني ضعف الذكاء؛ فالتأثير يتوقف على شدة النقص ومدته وعمر الطفل وسرعة التدخل العلاجي.

الأنيميا والمناعة

الحديد عنصر مهم لعمل خلايا المناعة، بما فيها الخلايا الليمفاوية والخلايا الأكولة التى تلتهم الميكروبات الغازية، ويساهم في إنتاج الطاقة والانقسام الخلوي وتنظيم الاستجابة المناعية.

وقد يؤدي نقصه إلى اضطراب بعض وظائف المناعة، بينما يمكن للالتهابات المزمنة نفسها أن تؤثر في استقلاب الحديد وتكوين الهيموجلوبين. وهكذا تنشأ علاقة متبادلة بين سوء التغذية والعدوى والأنيميا.

ومن المهم تجنب إعطاء الحديد دون داعٍ طبي؛ فالزيادة غير الضرورية قد تكون ضارة، وبعض الميكروبات تستفيد من الحديد أيضًا.

أعراض أنيميا الأطفال

قد تتطور الأنيميا تدريجيًا، ولا تظهر أعراض واضحة في المراحل المبكرة. ومن أبرز العلامات:

شحوب الوجه والشفاه والملتحمة وضعف الشهية. سرعة ضربات القلب أو التنفس. الصداع والدوخة لدى الأطفال الأكبر سنًا. ضعف التركيز والانتباه. التهيج وسرعة الانفعال. تأخر بعض مهارات النمو والتطور الحركي. ضعف التحصيل الدراسي. الرغبة في تناول مواد غير غذائية مثل الثلج أو التراب في بعض حالات نقص الحديد.

المضاعفات

يؤدي استمرار الأنيميا دون علاج إلى ضعف النمو البدني، وتأخر التطور اللغوي والحركي، ومشكلات الذاكرة والانتباه والتعلم، وانخفاض القدرة على ممارسة النشاط البدني. وفي الحالات الشديدة قد يزداد العبء على القلب والدورة الدموية، وقد يصل الأمر إلى قصور القلب في الحالات المتقدمة.

تكتسب الأنيميا أهمية خاصة خلال أول عامين من العمر؛ لأن هذه الفترة تشهد نموًا سريعًا للمخ وتكوينًا مكثفًا للوصلات العصبية.

الوقاية من أنيميا الأطفال

الوقاية تبدأ منذ الحمل، وتستمر خلال الرضاعة والطفولة، وتعتمد على التغذية المتوازنة ومتابعة النمو والاكتشاف المبكر.

تقدم وزارة الصحة والسكان المصرية جهوداً وخدمات واسعة للكشف عن الأنيميا وعلاجها، من أبرزها مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم المخصصة لتلاميذ المدارس الابتدائية.

روشتة الوقاية:

الاهتمام بتغذية الأم وعلاج نقص الحديد خلال الحمل تحت إشراف طبي.

تشجيع الرضاعة الطبيعية، مع إدخال الأغذية التكميلية المناسبة بدءًا من عمر 6 أشهر.

تقديم اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك كمصادر للحديد سهل الامتصاص.

إدخال العدس والفول والحمص والفاصوليا والخضراوات الورقية ضمن الغذاء.

تناول مصادر فيتامين س مثل البرتقال والجوافة والطماطم مع الوجبات لتحسين امتصاص الحديد النباتي.

تجنب حليب الأبقار كمشروب قبل عمر سنة، وعدم الإفراط فيه بعد ذلك.

الاهتمام بعلاج الطفيليات والديدان المعوية والعدوى وفق الإرشادات الطبية.

إجراء الفحوصات المناسبة عند الاشتباه في الأنيميا، ومنها صورة الدم الكاملة ومخزون الحديد، مع مراعاة تأثير الالتهاب على النتائج.

إعطاء مكملات الحديد للأطفال المعرضين للنقص وفق العمر وعوامل الخطورة والتوصيات الطبية

متابعة النمو والتطور العقلي والحركي والتحصيل الدراسي، وعدم تجاهل التعب المستمر أو ضعف التركيز.