شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

حذرت هيئة الدواء من تداول واستخدام حقن «الريتروتايد» (Retatrutide)، التي انتشرت إعلانات الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها وسيلة فعالة لإنقاص الوزن والتخلص من السمنة، مؤكدة أن المستحضر غير مسجل لديها، ولم يحصل على التصاريح اللازمة للتداول أو الاستخدام داخل مصر.

ويأتي التحذير في ظل تزايد الإعلانات والمنشورات التي تروج لمنتجات التخسيس وتقدمها باعتبارها حلولًا سريعة وفعالة للتخلص من الوزن الزائد، دون توضيح وضعها القانوني أو التأكد من مأمونيتها وجودتها، وهو ما دفع الهيئة إلى التنبيه من خطورة الحصول على مستحضرات دوائية من مصادر غير رسمية أو مجهولة.



وشددت الهيئة على أن شراء حقن الريتروتايد من جهات غير معتمدة أو استخدامها اعتمادًا على نصائح منشورات مجهولة قد يعرض صحة المواطنين للخطر، خاصة مع غياب الضمانات المتعلقة بجودة المستحضر وسلامة تصنيعه وتخزينه وتداوله.

هيئة الدواء المصرية: حقن الريتروتايد غير مصرح باستخدامها في مصر

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، ضرورة عدم الانسياق وراء الإعلانات والمنشورات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، التي تروج لحقن الريتروتايد باعتبارها علاجًا معتمدًا لإنقاص الوزن، موضحًا أن المستحضر غير مسجل لدى هيئة الدواء المصرية، ولم يحصل على التصاريح اللازمة للتداول والاستخدام داخل البلاد.

وأوضح أن الترويج لمستحضرات دوائية غير مسجلة وتقديمها للجمهور باعتبارها علاجات آمنة وفعالة للتخسيس يمثل مخالفة تستوجب التعامل معها وفق القواعد والضوابط المنظمة لتداول المستحضرات الدوائية.



ودعا المواطنين إلى توخي الحذر عند التعامل مع الإعلانات التي تستهدف الراغبين في إنقاص الوزن، وعدم اعتبار انتشار منتج على مواقع التواصل الاجتماعي أو تكرار التوصية به دليلًا على اعتماده أو ثبوت أمانه وفاعليته.

كما حذر من شراء حقن الريتروتايد أو غيرها من المنتجات الدوائية بناءً على توصيات صفحات مجهولة أو إعلانات غير موثوقة، مؤكدًا أن المستحضرات الطبية لا يجوز تداولها أو استخدامها دون استيفاء الاشتراطات والتصاريح اللازمة.

مخاطر صحية محتملة بسبب الحقن مجهولة المصدر

وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية إلى أن استخدام الحقن غير المسجلة أو مجهولة المصدر، دون التأكد من جودتها ومأمونيتها وفاعليتها، قد يعرض المواطنين لمخاطر صحية، لا سيما في ظل عدم وجود ضمانات موثوقة بشأن عمليات التصنيع والتخزين والتداول.

وتزداد خطورة هذه المنتجات عندما لا تتوافر معلومات كافية عن مكوناتها أو ظروف إنتاجها أو مدى سلامتها، فضلًا عن عدم وضوح الآثار الجانبية المحتملة الناتجة عن استخدامها، وهو ما يجعل الحصول عليها من مصادر غير رسمية تصرفًا ينطوي على مخاطر لا يمكن الاستهانة بها.

وأكدت الهيئة أهمية التعامل مع الأدوية والمستحضرات الطبية من خلال مصادرها الشرعية والمعتمدة، وعدم شراء أي حقن لإنقاص الوزن من حسابات إلكترونية أو صفحات ترويجية لا يمكن التأكد من موثوقيتها.

وشددت كذلك على ضرورة عدم استخدام أي أدوية أو مستحضرات مخصصة للتخسيس دون الرجوع إلى الطبيب المختص، مع التأكد من تسجيل المنتج لدى هيئة الدواء المصرية قبل الإقدام على شرائه أو استعماله.



تحذير من إعلانات التخسيس والوعود السريعة على مواقع التواصل

ودعت هيئة الدواء المصرية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الادعاءات التسويقية التي تروج لمستحضرات غير مسجلة باعتبارها حلولًا سريعة وآمنة للتخلص من الوزن الزائد، خصوصًا الإعلانات التي تستخدم عبارات جازمة بشأن فاعلية المنتجات دون تقديم ما يثبت اعتمادها وسلامتها.

وأكدت أن انتشار هذه الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يمنح المنتجات صفة قانونية، ولا يعني أنها خضعت للفحص أو حصلت على الموافقات المطلوبة، مشيرة إلى ضرورة التحقق من الوضع التنظيمي لأي مستحضر طبي قبل استخدامه.

كما أوضحت أهمية عدم الاعتماد على تجارب الآخرين أو المنشورات الترويجية عند اتخاذ قرارات تتعلق بالصحة، لأن ما يتم تقديمه على المنصات الإلكترونية باعتباره تجربة ناجحة لإنقاص الوزن لا يمثل بديلًا عن التقييم الطبي أو المشورة المتخصصة.



إجراءات رقابية لمواجهة تداول المستحضرات غير المسجلة

وأكدت هيئة الدواء المصرية استمرار جهودها الرقابية لمتابعة المستحضرات التي يتم تداولها والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد الإعلانات المخالفة التي تقدم منتجات غير مسجلة باعتبارها علاجات معتمدة.

وتعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي تمس سلامة المستهلكين، في إطار القواعد المنظمة لتداول المستحضرات الدوائية، والهادفة إلى الحد من انتشار المنتجات مجهولة المصدر وحماية المواطنين من مخاطر استخدامها.