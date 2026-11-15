راكب بفكر مختلف.. مواطن مصري يصلح كرسي القطار بدلًا من الشكوى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن مصري، من محافظة أسوان، أثناء استقلاله أحد قطارات السكة الحديد رقم 2014، بعدما لفت الأنظار بتصرفه الإيجابي وحرصه على الحفاظ على المال العام.

وأظهر مقطع الفيديو المواطن وهو يلاحظ وجود عطل في أحد مقاعد القطار، ليقرر التعامل مع الموقف بنفسه، حيث أخرج مفكًا من حقيبته وبدأ في إصلاح الكرسي بدلًا من الاكتفاء بالشكوى أو انتظار تدخل أحد المسؤولين.

ولاقى تصرف المواطن إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا الفيديو معبرين عن تقديرهم لمبادرته وحرصه على الحفاظ على ممتلكات الدولة، معتبرين أن ما فعله يعكس روح المسؤولية والإيجابية والانتماء.

وأشاد المتفاعلون بموقف المواطن، مؤكدين أن الحفاظ على المال العام مسؤولية مشتركة، وأن مثل هذه التصرفات الإيجابية تستحق التقدير والإشادة.