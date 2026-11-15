القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

استقبل وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة أبطال المؤسسات العسكرية الرياضية ونادي طلائع الجيش، المحققين للميداليات المتنوعة، بعد مشاركاتهم المتميزة في مختلف البطولات الرياضية العالمية، وذلك فور وصولهم إلى أرض الوطن.

وحققت اللاعبة سندس محمد إبراهيم، لاعبة نادي طلائع الجيش، إنجازًا متميزًا بعد تتويجها بالمركز الأول وحصدها الميدالية الذهبية في منافسات رياضة الووشو كونغ فو، خلال مشاركتها ضمن بعثة المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأوليمبية داكار 2026.

كما حصل لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية ونادي طلائع الجيش على عدد (5) ميداليات متنوعة، بنسبة 83% من إجمالي عدد (6) ميداليات، وذلك خلال مشاركاتهم ضمن بعثة المنتخب الوطني في بطولة العالم لرفع الأثقال بدولة الصين، والمؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث حصد اللاعب عبد الرحمن يونس، لاعب نادي طلائع الجيش، عدد (3) ميداليات متنوعة، هي الميدالية الفضية في الخطف، والميدالية البرونزية في الكلين والنطر، والميدالية الذهبية في المجموع، مع تحطيم الرقم العالمي في المجموع. كما حققت اللاعبة سارة سمير، لاعبة المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسماعيلية، عدد (2) ميداليتين متنوعتين، هما الميدالية الفضية في الكلين والنطر، والميدالية البرونزية في المجموع.

وحصل الطالب يحيى خالد صوابي، لاعب المدرسة العسكرية الرياضية بمدينة المستقبل، على الميدالية الذهبية في رياضة ألعاب القوى بمسابقة رمي القرص، وذلك خلال مشاركته في دورة الألعاب الأوليمبية داكار 2026.

وفي سياق متصل، نظم جهاز الرياضة للقوات المسلحة فعاليات الدورة العربية العسكرية الرابعة للتنظيم والإدارة في المجال الرياضي، بحضور اللواء الركن يوسف دسمال الكواري، رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، وعدد من قادة القوات المسلحة ومسؤولي الاتحاد العربي للرياضة العسكرية. وقد شارك في الدورة عدد (12) دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد العربي للرياضة العسكرية، إلى جانب مصر، الدولة المنظمة والمستضيفة للدورة، والتي تأتي في إطار تعزيز أواصر الترابط مع الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، وتحقيق التعاون المشترك والمنافسة الرياضية بين أبناء الوطن العربي.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم وتكريم أبنائها المتميزين الذين رفعوا راية الوطن في مختلف البطولات الرياضية المحلية والدولية.



