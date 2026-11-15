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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وسط هتافات تحيا مصر.. كامل الوزير يشهد خروج ثالث ماكينة حفر بالخط الرابع للمترو

وزير النقل وسط العاملين
وزير النقل وسط العاملين

 شهد الفريق مهندس / كامل الوزير وزيرالنقل وبحضور اللواء دكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق ووسط هتافات مئات العاملين بالخط الرابع لمترو الأنفاق خروج ثالث ماكينات حفر الأنفاق بعد أن أتمت عملها في حفر الجزء النفقى بين محطتي “الاهرامات" و"المساحة" بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (خط الهرم).

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ الخط الرابع على أربع مراحل حيث يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بطول 19 كم بعدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) والتي تمتد من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح إنتهاءاً بمحطة الفسطاط ويجرى حالياً تنفيذ الاعمال الانشائية بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية ‏(المقاولون العرب – أوراسكوم للإنشاءات – كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات)، كما يتم ولأول مرة استخدام عدد 6 ماكينات حفر نفقي لتنفيذ أنفاق هذه المرحلة

لافتا الى أن الماكينة الأولى (كونكورد) قد أنهت عملها في حفر الجزء النفقي من محطة حدائق الأشجار حتى محطة الأهرامات وأنهت الثانية (حسن علام) عملها في حفر الجزء النفقي من محطة الأهرامات وحتى محطة المساحة والثالثة (المقاولون العرب) التي نحتفل اليوم بإتمامها لعملها في حفر الجزء النفقي من محطة الأهرامات وحتى محطة المساحة في حين أنه من المخطط أن تنهي ماكينة شركة بتروجيت أعمالها قبل نهاية هذا الشهر وأن تقوم ماكينات أوراسكوم إستكمال عملهم في حفر باقي الجزء النفقي من محطة الفسطاط الي محطة المساحة.

مضيفا أنه تم البدء أيضاً فى تنفيذ المرحلة الثانية ( الفسطاط – القاهرة الجديدة) والتى تمتد بطول 26.9 كم وعدد 21 محطة حيث بدأ تسليم مواقع المحطات لشركات المقاولات الوطنية ، وجارى دراسة تنفيذ المراحل الثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري)، والرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة)، وتحقق المرحلة الاولى من الخط خدمة تبادل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة، ومع الخط الاول للمترو في محطة الملك الصالح، كما ستحقق المرحلة الثانية تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة السيدة عائشة ومع مونوريل شرق النيل عند محطة الطيران ، وستحقق المرحلة الثالثة منه تبادل الخدمة مع مونوريل غرب النيل بمحطة الحصري، كما ستحقق المرحلة الرابعة منه تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (السلام – العاشر من رمضان ) فى محطة مطار العاصمة بالعاصمة الجديدة ، وتحقق فرعة المرحلة الرابعة الجارى دراسة تنفيذها لخدمة القيادة الإستراتيجية تبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل في محطة الفتاح العليم.

و أكد الفريق مهندس وزير النقل على الأهمية الاستراتيجية للخط الرابع لمترو الأنفاق (الحصري – حدائق الأشجار – الفسطاط – الرحاب – العاصمة الجديدة) والذي يمتد بطول حوالى 101 كم ويشمل 56 محطة ويربط ‏بين محافظتى القاهرة والجيزة علاوة على إنه أول خط مترو يربط مدينة السادس من أكتوبر وسيقدم خدمة لنقل الركاب بمناطق ذات كثافة سكانية عالية ، وبذلك يعتبر"حلقة وصل سياحية وتنموية"، تربط التاريخ (الأهرامات والمتحف المصرى الكبير مع متحف الحضارات والقاهرة التاريخية) والمستقبل (القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة) ومن المتوقع أن ينقل بعد إكتماله 2مليون راكب يومياً .

كامل الوزير وزيرالنقل لهيئة القومية للأنفاق الخط الرابع لمترو الأنفاق

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