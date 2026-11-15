قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض مسيّرتين أُطلقتا باتجاه منطقة مكة المكرمة
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..وزير الصناعة: مصر تخطو نحو توطين صناعة السيارات والبطاريات والمحركات
انفجار صناديق متفجرة ألقتها مسيّرات إسرائيلية قرب جسر وادي غزة
لا تتجاهلها.. 3 أعراض في عينيك قد تكون إنذارا مبكرا لا يجب الاستهانة به
ننشر تفاصيل خطة وزارة الكهرباء استعدادا لفصل الشتاء
بعد 3 سنوات تحت الأنقاض.. غزة تشيع 70 جثمانًا انتُشلت من شمال القطاع| صور
صحفي إسباني يدافع عن لامين يامال: لا يتهرب من المنتخب.. وانتقاداته بسبب انتمائه لبرشلونة
بالفيديو كونفرانس ..وزير الكهرباء يتابع استعدادات شركات التوزيع لفصل الشتاء
فرص عمل كبرى بسفارة أمريكا.. تفاصيل الرواتب ومميزات التعاقد
هبوط أرضي بشارع القومية الرئيسي في إمبابة
بعد تهديدات ترامب.. وزير خارجية إيران يتجه إلى سلطنة عمان
وسط هتافات تحيا مصر.. كامل الوزير يشهد خروج ثالث ماكينة حفر بالخط الرابع للمترو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحفي إسباني يدافع عن لامين يامال: لا يتهرب من المنتخب.. وانتقاداته بسبب انتمائه لبرشلونة

لامين يامال
لامين يامال
إسلام مقلد

شن ألفريدو مارتينيز، الصحفي بجريدة «سبورت» الكتالونية، هجومًا حادًا على منتقدي لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، بسبب الجدل المثار حول غيابه عن مواجهة التشيك، مؤكدًا أن اللاعب لم يتهرب من الانضمام إلى المنتخب، وإنما عانى بالفعل من مشكلة بدنية استدعت التعامل بحذر مع حالته.

وأوضح مارتينيز أن يامال تعرض لالتهاب في الركبة وتجمع للسوائل داخل المفصل، عقب حركة خلال مواجهة أستون فيلا، وهو ما دفع الجهاز الفني للمنتخب الإسباني إلى عدم المجازفة به في المباراة الأخيرة.

وأشار الصحفي الكتالوني إلى أن المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، اضطر إلى التعبير عن غضبه والتحدث بوضوح بشأن الأعراض التي يعاني منها اللاعب، لوضع حد للجدل المثار حول أسباب غيابه.

وقال مارتينيز: «ماذا يحتاج الأمر أكثر من ذلك للتوضيح؟ لامين يامال لا يتهرب من الاستدعاءات»، معتبرًا أن غياب نجم برشلونة عن مواجهة جمهورية التشيك كان بسبب حالته البدنية، وليس محاولة للابتعاد عن تمثيل المنتخب الوطني.

مارتينيز: يامال قد يكون أفضل لاعب في تاريخ إسبانيا

وانتقد الصحفي الإسباني ما وصفه بالبحث المستمر عن إثارة الجدل حول مواقف طبيعية في كرة القدم، مثل إراحة اللاعبين قبل المباريات المهمة، والتعامل بحذر مع الإصابات لضمان عودتهم بأفضل حالة بدنية ممكنة.

ورأى مارتينيز أن بعض المنتقدين لا يستطيعون الاستمتاع بما يقدمه يامال داخل الملعب، بسبب عدم انتمائه إلى الأندية التي يشجعونها.

وذهب الصحفي الكتالوني إلى اعتبار يامال أحد أبرز المواهب التي عرفتها كرة القدم الإسبانية، مؤكدًا أنه قد يكون أفضل لاعب امتلكته إسبانيا في تاريخها، أو مرشحًا للوصول إلى هذه المكانة، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها وقدرته على مساعدة المنتخب في حصد العديد من البطولات.

كما أشاد بطموح اللاعب ورغبته المستمرة في تحقيق الانتصارات وتحطيم الأرقام القياسية، معتبرًا أن هذه العقلية تتناسب مع مستواه الاستثنائي داخل المستطيل الأخضر.

إصابات لاعبي برشلونة مع المنتخب تثير الجدل

وتطرق مارتينيز إلى العلاقة بين برشلونة ومنتخب إسبانيا، مشيرًا إلى تعرض عدد من لاعبي النادي الكتالوني لإصابات خلال فترات الاستدعاء الدولية الأخيرة، واصفًا ما حدث بأنه أمر عرضي ومؤسف.

واستشهد بإصابة جافي الخطيرة في بلد الوليد، عندما كان لاعب الوسط الإسباني عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المنتخب، مؤكدًا أن تلك الإصابة المؤسفة أثرت على مسيرته، ولم يعد بعدها اللاعب نفسه.

وأضاف أن لامين يامال يجد نفسه باستمرار في قلب الانتقادات، بدلًا من الحصول على الدعم والتقدير اللذين يساعدانه على الشعور بالراحة مع المنتخب الإسباني، مثلما يشعر داخل برشلونة.

ودافع الصحفي عن التزام اللاعب تجاه منتخب بلاده، مشيرًا إلى أنه بذل جهودًا لتسريع تعافيه من أجل اللحاق بالمباريات ومساعدة إسبانيا في سعيها لتحقيق لقبها العالمي الثاني.

دفاع عن برشلونة واتهامات بازدواجية المعايير

كما دافع مارتينيز عن الدور التاريخي الذي لعبه برشلونة في إنجازات منتخب إسبانيا، مؤكدًا أن لاعبي النادي الكتالوني كانوا دائمًا جزءًا أساسيًا من قوام المنتخب خلال فترات التتويج بكأس العالم وبطولة أمم أوروبا.

وانتقد ما وصفه بازدواجية المعايير لدى بعض منتقدي يامال، مشيرًا إلى أنهم يطالبون بالتصويت لصالح كيليان مبابي في سباق أفضل لاعب في العالم، بينما يتجاهلون حالات غياب لاعبي أنديتهم عن استدعاءات منتخباتهم الوطنية، في إشارة إلى ريال مدريد ولاعبيه المرتبطين بمنتخبي فرنسا وأوروجواي.

واعتبر مارتينيز أن انتماء يامال إلى برشلونة يمثل، من وجهة نظره، السبب الرئيسي وراء تعرضه لهذا الهجوم، مشيرًا إلى أن النادي الكتالوني ولاعبيه يمثلون مصدرًا دائمًا للانتقادات لدى فئة من المتابعين.

واختتم الصحفي الإسباني حديثه بتوجيه رسالة إلى النجم الشاب، قائلًا: «سامحهم يا يامال، لأنهم لا يدرون ما يقولون».

ألفريدو مارتينيز لامين يامال منتخب إسبانيا برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

حسين لبيب

مصدر يكشف كواليس غضب أعضاء مجلس إدارة الزمالك من تصريحات حسين لبيب

محمد صلاح

تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح

ترشيحاتنا

مباراة إسبانيا وإنجلترا اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

مباراة إسبانيا وإنجلترا اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

متى يبدأ الشتاء 2026 في مصر؟ الموعد الرسمي ودرجات الحرارة

متى يبدأ الشتاء 2026 في مصر؟.. الموعد الرسمي ودرجات الحرارة

أشرف حكيمي

أزمة جديدة بين المغرب والسنغال بسبب أشرف حكيمي.. ماذا حدث؟

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد