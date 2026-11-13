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حمزة عبد الكريم يدرس الرحيل عن برشلونة.. والإعارة تقترب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبد الكريم يدرس الرحيل عن برشلونة.. والإعارة تقترب

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
عمرو مصطفى

كشفت صحيفة «إل ناسيونال» الإسبانية عن احتمالية رحيل حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، عن صفوف النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة، على سبيل الإعارة، في ظل عدم حصوله على فرص مشاركة كافية مع الفريق.

حمزة عبد الكريم يدرس الرحيل عن برشلونة.. والإعارة تقترب 

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب يفكر في مغادرة برشلونة مؤقتًا بحثًا عن فرصة للمشاركة بشكل منتظم، واكتساب المزيد من الخبرات، خاصة في ظل رغبته في تطوير مستواه والحصول على دقائق لعب أكبر.

وأضاف التقرير أن إدارة برشلونة تدرس إمكانية الموافقة على رحيل حمزة عبد الكريم بنظام الإعارة، حال عدم حصول اللاعب على ضمانات واضحة بشأن فرص مشاركته مع الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التطور ليضع مستقبل المهاجم المصري أمام أكثر من سيناريو، في ظل حاجته للمشاركة المستمرة من أجل مواصلة التطور وإثبات قدراته، بينما يبقى القرار النهائي مرتبطًا بموقف الجهاز الفني وإدارة النادي الكتالوني من منحه فرصة مع الفريق الأول أو السماح له بخوض تجربة جديدة على سبيل الإعارة.

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