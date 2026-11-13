خناقة على الطريق بالإسكندرية.. 3 متهمين يعتدون على قائد سيارة ويحاولون سرقة هاتفه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر قائد سيارة ملاكي من قائد سيارة ميكروباص، لاصطدامه بسيارته والتعدي عليه بالسب بمساعدة آخرين، عقب اعتراضه على الواقعة بمحافظة الإسكندرية.

كواليس الواقعة

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر، وتبين أنه موظف مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وبسؤاله، أقر بأنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، حال قيادته سيارته بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، اصطدم به قائد سيارة ميكروباص، ما أسفر عن حدوث تلفيات بسيارته، ولدى معاتبته، تعدى عليه قائد الميكروباص وآخرون بالسب، وحاولوا الاستيلاء على هاتفه المحمول أثناء تصويره الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقاطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها والشخصين الظاهرين بالمقاطع، وتبين أنهم سائقان وعاطل، مقيمون بدائرتي قسمي شرطة باب شرق وثالث المنتزه، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المبين.