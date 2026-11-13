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توجيهات الرئيس السيسي تقود لحل أزمة الدهابة في جنوب مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توجيهات الرئيس السيسي تقود لحل أزمة الدهابة في جنوب مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهدت أزمة العاملين في التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم "الدهابة"، جنوب مصر انفراجة وذلك بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على معالجة الأزمة والوصول إلى حلول تحفظ حقوق المواطنين وحقوق الدولة، وذلك من خلال مبادرة يقودها مجلس القبائل والعائلات المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

فيما أكد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على ضرورة الاهتمام والتنسيق لتنفيذ المبادرة، وتقنين الأوضاع وإيجاد حلول لأزمة الدهابة العاملين بجنوب مصر، فى سياق القانون وحفظ حقوق المواطنين والدولة، وهو الدور الذى يهتم به الجهاز ورعاية المبادرات التى بها صالح للجميع.

جاءت التحركات عقب لقاء موسع عقده اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بمشاركة ممثلين عن أبناء القبائل والعائلات في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر، وممثلي العاملين في التنقيب عن الذهب، لبحث آليات إنهاء الأزمة وتقنين أوضاع العاملين، بما يتيح لهم ممارسة نشاطهم بصورة قانونية ومنظمة وتحت إشراف الدولة.

وتستهدف المبادرة التي يقودها المهندس إبراهيم العرجاني إيجاد صيغة توافقية تعالج المشكلات التي تواجه العاملين في التنقيب عن الذهب بالمناطق الجنوبية، مع الحفاظ على حقوق الدولة في ثرواتها الطبيعية، من خلال وضع إطار منظم يحدد حقوق العاملين والتزاماتهم، ويسمح بممارسة النشاط وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو معالجة القضية من جوانبها الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن نشاط التنقيب عن الذهب يمثل مصدر رزق لعدد من أبناء المناطق الجنوبية، في الوقت الذي تفرض فيه حماية الثروات المعدنية ضرورة إخضاع عمليات استخراج الذهب لإشراف مؤسسات الدولة وتنظيمها بما يضمن تحقيق الاستفادة الاقتصادية منها.

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