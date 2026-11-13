إيهاب الكومي: الأهلي يحسم صفقة حسام عبد المجيد

أكد الإعلامي إيهاب الكومي، أن النادي الأهلي حسم صفقة التعاقد مع المدافع حسام عبد المجيد، لاعب لودوجوريتس البلغاري، على أن ينضم إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال إيهاب الكومي عبر برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «حسام عبد المجيد مخلص مع الأهلي، والاختلاف حول موعد انضمامه، سواء في يناير أو مع بداية الموسم الجديد».



وأضاف: «حسام عبد المجيد يرغب في الانتقال مع بداية الموسم المقبل، لكن الأهلي يريد ضم اللاعب في يناير المقبل».



وفي سياق آخر، دخل حسام عبد المجيد في خلافات مع نادي الزمالك بسبب مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء، في الوقت الذي وقعت فيه إدارة النادي خصومات مالية على اللاعب.



ويرغب الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، بقوة في تدعيم مركز قلب الدفاع، في ظل غموض موقف ياسر إبراهيم، ورغبته في خوض تجربة احترافية خارجية.