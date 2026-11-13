جريت وول الصينية تقدم Wey Lanshan وهذا سعرها عالميًا | صور

كشفت وي Wey التابعة لشركة جريت وول موتورز الصينية عن سيارتها الجديدة Wey Lanshan، التي تواصل تعزيز تواجدها في السوق الصينية، حيث تنضم إلى تشكيلتها ضمن فئة السيارات متعددة الاستخدامات SUV الفاخرة، مع طرحها بخيارين لتوزيع المقاعد، أحدهما بـ 5 مقاعد والآخر بـ 6 مقاعد.

وتعتمد السيارة على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن الخارجي، تجمع بين محرك احتراق داخلي ومحركات كهربائية، مع توفير خيارات مختلفة للبطارية والمدى الكهربائي، إلى جانب مجموعة من التقنيات المرتبطة بالشحن والأداء.

سيارة Wey Lanshan

تصميم سيارة Wey Lanshan

تحتفظ السيارة بقاعدة عجلات واحدة تبلغ 3,010 ملم، أما العرض فيبلغ 2,050 ملم، في حين يصل الارتفاع إلى 1,960 ملم، تتوفر Wey Lanshan بخيارين من حيث عدد المقاعد، وينعكس هذا الاختلاف على طول السيارة، إذ يبلغ طول نسخة الـ 5 مقاعد 5,140 ملم، بينما يصل طول النسخة المكونة من 6 مقاعد إلى 5,300 ملم.

سيارة Wey Lanshan

محرك وأداء Wey Lanshan

تعتمد السيارة Wey Lanshan على محرك بنزين توربيني جديد بسعة 2.0 لتر، يعمل بالتكامل مع منظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي PHEV. وتتضمن المنظومة محركًا كهربائيًا أماميًا بقوة 110 كيلوواط، ما يعادل نحو 148 حصانًا، إلى جانب محرك كهربائي خلفي تبلغ قوته 220 كيلوواط.

سيارة Wey Lanshan

وترتبط مكونات منظومة الدفع بناقل حركة هجين مخصص مكون من 4 سرعات، ضمن تكوين يجمع بين مصادر الطاقة المختلفة لتشغيل السيارة، ويعتمد هذا النظام على توزيع المحركات الكهربائية بين المحورين الأمامي والخلفي، مع وجود محرك الاحتراق الداخلي التوربيني ضمن المنظومة الهجينة.

سيارة Wey Lanshan

وتقدم جريت وول Lanshan ببطارية يبلغ مداها 220 كيلومترًا، بينما تقدم بخيار اخر بمدى يصل إلى 270 كيلومترًا، وفق معيارWLTC ، وتعتمد السيارة كذلك على بنية كهربائية بجهد 800 فولت، مع دعم تقنية الشحن فائق السرعة 6C.

سيارة Wey Lanshan

أسعار Wey Lanshan في السوق الصينية

تبدأ أسعار السيارة الجديدة في السوق الصينية من 289,800 يوان صيني، بما يعادل نحو 43,150 دولارًا أمريكيًا، بينما تصل أسعار الفئات الأعلى إلى 329,800 يوان صيني.