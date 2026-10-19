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عالميًا.. أورا 03 سيارة صغيرة الحجم بمدى 420 كم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عالميًا.. أورا 03 سيارة صغيرة الحجم بمدى 420 كم

أورا 03
أورا 03
صبري طلبه

تقدم جريت وول موتورز الصينية سيارة أورا 03 عالميًا، باعتبارها سيارة كهربائية مدمجة تجمع بين الأبعاد المناسبة للتنقل داخل المدن ومنظومة دفع كهربائية بالكامل، حيث تنتمي السيارة إلى فئة الطرازات الصغيرة مع تصميم خارجي ذو طابع عصري.

أبعاد أورا 03 

يبلغ طول أورا 03 نحو 4,235 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,825 مم وارتفاعها إلى 1,603 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,650 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,580 كيلوجرامًا، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 228 لترًا، وتأتي أورا 03 بعجلات من الألمنيوم قياس 18 بوصة في الأمام والخلف، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED.

أورا 03

محرك أورا 03 

تعتمد أورا 03 على محرك كهربائي واحد يولد قوة إجمالية تبلغ 169 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر، وينقل المحرك قوته إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو الترتيب الشائع في السيارات الكهربائية، وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.4 ثانية.

أورا 03

بطارية أورا 03 

تأتي السيارة ببطارية تبلغ سعتها 63 كيلوواط ساعة، ويصل مدى القيادة الكهربائي إلى 420 كيلومترًا. 

وتدعم أورّا 03 الشحن بالتيار المتردد AC، إذ يستغرق الشحن من 10 إلى 80% نحو 6.5 ساعة، أما عند استخدام الشحن السريع بالتيار المستمر DC، فتصل المدة المعلنة للشحن من 10 إلى 80% إلى 50 دقيقة.

أورا 03

تجهيزات أورا 03 

تضم أورا 03 شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة، تدعم نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويتولى نظام صوتي مكون من 6 سماعات توفير الجانب الترفيهي، بينما يأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف.

وتشمل التجهيزات مقاعد مكسوة بالجلد مع إمكانية التعديل الكهربائي لمقعدي السائق والراكب الأمامي، فضلًا عن نظام تكييف هواء أوتوماتيكي وشاحن لاسلكي للهواتف المتوافقة. 

جريت وول أورا أورا 03 مواصفات أورا 03 سيارة أورا 03

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