هيونداي تكشف الستار عن بايون الجديدة.. صور

كشفت هيونداي الكورية الجنوبية عن الجيل الجديد كليًا من سيارتها بايون، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة، وذلك خلال فعاليات معرض باريس للسيارات 2026.

تصميم هيونداي بايون

تأتي هيونداي بايون الجديدة بهوية تنتمي إلى سيارات الكروس أوفر الصغيرة، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية نحيفة وحادة المظهر، بالإضافة إلى شبكة سوداء متعددة الفتحات الهوائية، مع جنوط رياضية 18 إنش، ومنظومة عادة مزدوجة، إلى جانب الكثير من اللمسات الرياضية.

هيونداي بايون

محركات هيونداي بايون

تتضمن خيارات الحركة محركًا يستطيع إنتاج قوة تصل إلى 89 حصانًا، وتستغرق السيارة المزودة به 14.1 ثانية للتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة.

هيونداي بايون

كما تتوفر فئة أخرى بقوة 114 حصانًا، مع التسارع من 0 لـ 100 كم/ خلال 10.8 ثانية، وخيارات لناقل الحركة للفئتين تشمل ناقلًا يدويًا من 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكيًا مزدوج القابض من 7 سرعات.

هيونداي بايون

نسخة هجينة بقوة إجمالية تبلغ 136 حصانًا

تضم التشكيلة أيضًا نسخة تعتمد على منظومة حركة هجينة، تستخدم محركًا سعة 1.6 لتر، وتصل قوتها الإجمالية إلى 136 حصانًا، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 6 سرعات.

هيونداي بايون

تجهيزات هيونداي بايون

تضم مقصورة هيونداي بايون شاشات بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب نظام للمعلومات والترفيه وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وتشمل التجهيزات مكيف هواء أوتوماتيكيًا، وزرًا لتشغيل المحرك وإيقافه، ونوافذ كهربائية، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف.

هيونداي بايون

وتأتي بايون الجديدة بمجموعة من التجهيزات المخصصة للمساعدة أثناء القيادة والركن، تشمل كاميرات محيطية وحساسات للركن، إلى جانب باقة من تقنيات الحماية والسلامة، تتضمن منظومة الوسائد الهوائية، بالإضافة إلى مانع الانغلاق للفرامل، وبرنامج التوزيع الالكتروني.