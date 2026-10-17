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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولفو XC60 2026 هايبرد تنطلق بقوة 310 حصانًا

فولفو XC60 2026
فولفو XC60 2026
صبري طلبه

تقدم فولفو السويدية سيارتها XC60 موديل 2026 عالميًا بمنظومة تشغيل هجينة قابلة للشحن، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، مع مجموعة من التجهيزات التي تجمع بين الأداء والتكنولوجيا الحديثة.

أبعاد فولفو XC60 2026 

تنتمي السيارة فولفو XC60 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، ويبلغ طولها 4709 ملليمترات، بينما يصل عرضها إلى 1999 ملليمترًا، ويبلغ ارتفاعها 1661 ملليمترًا، وتأتي بقاعدة عجلات تمتد إلى 2866 ملليمترًا. 

فولفو XC60 2026 

وتصل سعة صندوق الأمتعة إلى 634 لترًا، وعلى مستوى التصميم الخارجي، تأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، فيما تعتمد على عجلات قياس 22 بوصة في الأمام والخلف. وتكتمل التجهيزات الخارجية بفتحة سقف بانورامية.

فولفو XC60 2026 

محرك فولفو XC60 2026

تعتمد فولفو XC60 موديل 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مزود بشاحن توربيني، ويعمل بالتكامل مع منظومة كهربائية قابلة للشحن من مصدر خارجي، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بينما تتولى منظومة الدفع الكلي للعجلات توزيع القوة على العجلات الأربع.

وتبلغ قوة محرك البنزين 310 أحصنة، مع عزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر، في حين ينتج المحرك الكهربائي قوة تبلغ 143 حصانًا، ويصل عزم دورانه إلى 309 نيوتن متر، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة الهجينة إلى 455 حصانًا.

فولفو XC60 2026 

البطارية والمدى الكهربائي 

زودت فولفو سيارتها ببطارية تبلغ سعتها 18.8 كيلوواط ساعة، وتتيح القيادة بالطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 80 كيلومترًا، وتبلغ سعة خزان الوقود 71.2 لترًا.

تسارع فولفو XC60 2026

تقدم فولفو XC60 موديل 2026 مستويات أداء تتناسب مع القوة الإجمالية لمنظومتها الهجينة، إذ تستطيع التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة.

فولفو XC60 2026 

تجهيزات فولفو XC60 2026

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات من بينها مقعد للسائق وآخر للراكب الأمامي مع إمكانية التعديل الكهربائي، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة بنظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، كما تتوفر منظومة صوتية تضم 15 سماعة، إلى جانب شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وباقة من تقنيات الحماية، ومستشعرات الحركة، وكاميرا للمتابعة.

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