أسعار سوزوكي إرتيجا العائلية 2026 في السعودية

تنتمي سوزوكي إرتيجا 2026 إلى الفئة العائلية، وتقدم في السوق السعودي بمقصورة تتسع لـ 7 أشخاص، مع مجموعة من التجهيزات التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب تقنيات الأمان.

أبعاد سوزوكي إرتيجا 2026

يبلغ طول سوزوكي إرتيجا 2026 نحو 4,395 مم، ويصل عرضها إلى 1,735 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,690 مم، وتأتي السيارة بقاعدة عجلات بطول 2,740 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي 180 مم، فيما يصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,165 كجم.

تأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية حادة المظهر، مع عجلات من الألمنيوم بقياس 15 بوصة في الأمام والخلف، ويركز التصميم الخارجي على الطابع العائلي، بالإضافة إلى شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، إشارات جانبية للمرايا.

سوزوكي إرتيجا 2026

محرك سوزوكي إرتيجا 2026

تعتمد السيارة سوزوكي إرتيجا 2026 على محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1.5 لتر، ويولد قوة تبلغ 103 أحصنة، مع عزم دوران يصل إلى 138 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام الدفع الأمامي FWD.

أبرز تجهيزات سوزوكي إرتيجا 2026

تضم مقصورة سوزوكي إرتيجا شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 7 بوصات، تدعم الاتصال بأنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما يأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، وتتضمن تجهيزات المقصورة نظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا، إلى جانب فتحات تهوية مخصصة للصف الثاني.

سوزوكي إرتيجا 2026

وتحتوي السيارة سوزوكي إرتيجا 2026 على وسائد هوائية للحماية، بالإضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، مع نوافذ كهربائية، وقفل مركزي للأبواب.

أسعار سوزوكي إرتيجا 2026 في السوق السعودي

تقدم سوزوكي إرتيجا 2026 في السعودية بفئتين، إذ يبلغ سعر فئة GL نحو 72,450 ريالًا سعوديًا، بينما يصل سعر فئة GLX إلى 78,200 ريال.