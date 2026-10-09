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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
صبري طلبه

تنتمي سوزوكي فرونكس 2026 إلى فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقدم في السوق السعودي من خلال فئتين من التجهيزات هما GL وGLX.

محرك سوزوكي فرونكس 2026

تعتمد سوزوكي فرونكس 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، مع منظومة هايبرد خفيفMHEV، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

ويولد محرك السيارة سوزوكي فرونكس 2026قوة تبلغ 101 حصانًا، إلى جانب عزم دوران يصل إلى 137 نيوتن متر، ومعدل استهلاك للوقود يبلغ 21.1 كم لكل لتر من الوقود.

سوزوكي فرونكس 2026

أبعاد سوزوكي فرونكس 2026

تأتي فرونكس بطول يبلغ 3,995 مم، وعرض يصل إلى 1,765 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,550 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,520 مم، وتصل مساحة الخلوص الأرضي إلى 170 مم، في حين يتراوح وزن السيارة من دون ركاب بين 1,055 و1,065 كجم، بينما ترتكز السيارة على عجلات ألمنيوم قياس 16 بوصة في الأمام والخلف. 

تجهيزات سوزوكي فرونكس 2026

تضم فرونكس مقود متعدد الوظائف يتيح التحكم في عدد من وظائف السيارة أثناء القيادة، وتحتوي المقصورة كذلك على شاشة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 9 بوصات، مع دعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بما يتيح ربط الهواتف الذكية واستخدام التطبيقات المتوافقة عبر الشاشة المركزية.

سوزوكي فرونكس 2026

وتتضمن التجهيزات نظامًا صوتيًا يتكون من أربع سماعات رئيسية إلى جانب سماعتي Tweeter، مع توفر شاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD، والتي تساعد السائق على متابعة بعض بيانات القيادة، كما تحصل السيارة على نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات مخصصة للمقاعد الخلفية.

كما تضم فرونكس 2026 مجموعة من أنظمة السلامة والمساعدة، من بينها المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، ونظام التحكم في قوى الجر، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني ومساعد صعود المرتفعات، بالإضافة إلى حساسات للركن وكاميرا، مع النوافذ الكهربائية والقفل المركزي.

سوزوكي فرونكس 2026

أسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

تبدأ أسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي من 69,000 ريال سعودي، بينما يصل سعر الفئة الأعلى إلى 74,750 ريال سعودي.

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