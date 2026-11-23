ترأس، مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و/ علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، أعمال الدورة الرابعة من اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بحضور وفديَ البلدين.

وحضر من الجانب المصري، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير أحمد حسين خفاجي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية العراق.

كما حضر من الجانب العراقي، الدكتور ليث هادي سيد الخزعلي، نائب رئيس مجلس الوزراء، و/ فؤاد حسين، وزير الخارجية، والسيد/ نايف الشمري، وزير الدفاع، والدكتور خالد شواني، وزير العدل، و/ مصطفى نزار جمعة، وزير التجارة، والسفير/ قحطان الجنابي، سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية.

وبدأت أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، بكلمة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهلها بالترحيب ب/ علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، وموجهًا التهنئة لرئيس الوزراء العراقي بمناسبة فوزه في الانتخابات الأخيرة، وما يمثله ذلك من ثقة في قيادته، وتقدير للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية الرشيدة خلال الفترة الماضية لتعزيز مسيرة البناء المؤسسي للدولة العراقية، ودعم جهود الحكومة في الاضطلاع بمسئولياتها وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المنشود، بما يلبي تطلعات الشعب العراقي الشقيق.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء دعم مصر للقيادة والحكومة والشعب العراقي، ولمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها العراق، مشيرًا إلى حرص مصر على استقرار العراق وأمنه، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مصر تدرك أهمية استقرار العراق بالنسبة للمنطقة العربية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية، وما تمتلكه قيادتها من خبرات اقتصادية ودولية، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية في مجالات الحوكمة، ومكافحة الفساد، والعمل على إعادة بناء وتقوية المؤسسات العراقية، وتعزيز قدرتها على إدارة شئون الدولة ومواردها.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على دعم هذه الجهود، معربًا عن تقديره للإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في سبيل تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والمؤسسي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية انعقاد هذه الدورة في توقيت يشهد تطورًا في العلاقات السياسية ومسارات التعاون الاقتصادي بين مصر والعراق، وما تمثله من فرصة لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والبناء على ما تحقق من تقدم في العلاقات المشتركة خلال الفترة الماضية، مؤكدا حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية العراق الشقيقة خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر تضع جميع إمكاناتها في خدمة تعزيز التعاون مع العراق، وتطلعها إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بما تقدمه الشركات المصرية من جهود ومشروعات داخل العراق، في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والزراعة والصناعة، وغيرها من المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي خالص الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي على ما تحظى به الجالية المصرية في العراق من رعاية واهتمام كريمين، مؤكدًا أن ذلك يعكس عمق وقوة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الظروف الاقتصادية والإقليمية التي تمر بها المنطقة حاليًا، موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات؛ بما يتيح الاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

من جانبه، أعرب/ علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، عن سعادته بوجوده في مصر، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والعراقي، لافتا إلى أن أهم ما يميز العلاقات المصرية العراقية هو تجذر العلاقات الشعبية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذه الروابط بغض النظر عن طبيعة الحكومات أو التغيرات السياسية.

وأكد أن العلاقات بين العراق ومصر تقوم على أساس أن الشعبين يمثلان شعبًا واحدًا يعيش في دولتين، موضحًا أن الدول قد تفصل بينها الحدود والأوضاع السياسية، لكن العلاقات الشعبية والإنسانية تظل أكثر عمقًا ورسوخًا.



وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الحرب الدائرة في المنطقة ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، وأن استمرارها واتساع نطاقها يفرضان أعباء إضافية على دول المنطقة وشعوبها، مؤكدًا أهمية العمل على احتواء هذه التطورات وتجنب المزيد من التصعيد، لما لذلك من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، أكد/ علي فالح الزيدي أن العراق يفتح أبوابه أمام المستثمرين المصريين، ويوفر فرصًا استثمارية واعدة ومزايا متنوعة تتيح للشركات المصرية التوسع في السوق العراقية والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على تعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتذليل أي تحديات قد تواجه حركة الاستثمارات والتبادل التجاري.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أهمية تعزيز الجسر الاقتصادي بين مصر والعراق، وأن يقوم على التكامل في الإمكانات والخبرات والفرص المتاحة لدى البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، ويفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الخاص في الدولتين، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الاقتصادي يمثل أحد أهم المسارات لترجمة عمق العلاقات السياسية والشعبية بين مصر والعراق إلى شراكة استراتيجية متكاملة.

كما أشار رئيس الوزراء العراقي إلى أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر والعراق، والعمل على توحيد مواقف البلدين إزاء مختلف القضايا والتحديات على المستويين العربي والدولي، بما يعزز من قدرة الدولتين على التعامل مع التطورات الإقليمية والدفاع عن مصالح شعوب المنطقة.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن العلاقات المصرية العراقية تتمتع بمكانة خاصة، وأن العراق حريص على استمرار تطويرها وتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا أن العلاقات الجيدة بين البلدين تمثل أساسًا مهمًا للبناء عليه خلال المرحلة المقبلة.