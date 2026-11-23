واصل الذهب ارتفاعه اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، ليحقق صعود قوي بعد موجة التراجع الكبيرة التي استمرت لعدة أيام، ويستعيد جزءا أكبر من خسائره، في ظل عودة قوية للمعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم، وتصدر عيار 24 الارتفاعات اليوم، بعدما قفز بمقدار 206 جنيهات في الجرام الواحد، ليسجل 6566 جنيها، مقابل 6360 جنيها أمس الأحد، في واحدة من أكبر الزيادات اليومية التي سجلها خلال الفترة الأخيرة.

ولحق به عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، بعدما ارتفع بمقدار 180 جنيها في الجرام الواحد، ليسجل 5745 جنيها، مقابل 5565 جنيها أمس الأحد.

ويعكس الارتفاع المسجل اليوم استمرار موجة الصعود التي بدأها الذهب، بعد التراجعات الحادة التي سجلها خلال الأيام الماضية، والتي أفقدته مئات الجنيهات في الجرام الواحد، وأبعدت الجنيه الذهب عن مستوى 50 ألف جنيه.

وارتفعت أوقية الذهب بمقدار 6407.32 جنيه، لتسجل 204225.43 جنيه، مقابل 197818.11 جنيه أمس.

وارتفع سعر الجنيه الذهب بمقدار 1440 جنيها، ليسجل 45960 جنيها، مقابل 44520 جنيها أمس.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط اليوم 6566 جنيه مصري، و118.18 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم 5745 جنيه مصري، و103.40 دولار أمريكي.



سجل سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط اليوم 204225 جنيه مصري، و3676 دولار أمريكي.

سجل سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط اليوم 178689 جنيه مصري، و3216.34 دولار أمريكي.

سجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط اليوم 45960 جنيه مصري.