تطرأ على الصوت تغيرات طبيعية مع التقدم في العمر، فقد يصبح أكثر خشونة أو ضعفًا، أو يختلف مستواه ودرجة وضوحه مقارنة بسنوات الشباب، نتيجة التغيرات التي تحدث في الأحبال الصوتية وعضلات الحنجرة والجهاز التنفسي.

لكن بعض التغيرات الصوتية قد تكون مؤشرًا على مشكلة صحية تحتاج إلى الانتباه، خاصة إذا ظهرت بصورة مفاجئة أو استمرت لفترة طويلة دون تحسن.

وتزداد أهمية مراقبة الصوت مع التقدم في العمر، لأن بحة الصوت أو صعوبة الكلام قد ترتبط بمشكلات في الأحبال الصوتية أو الارتجاع الحمضي أو اضطرابات الأعصاب، وفي بعض الحالات قد تكون علامة على أمراض أكثر خطورة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

لماذا يتغير الصوت مع التقدم في العمر؟

مع تقدم العمر، تحدث تغيرات في العضلات والأنسجة المسؤولة عن إصدار الصوت، وقد تفقد الأحبال الصوتية جزءًا من كتلتها ومرونتها، كما قد تتأثر كفاءة التنفس وقوة العضلات التي تساعد على الكلام.

وتختلف هذه التغيرات من شخص لآخر، كما تتأثر بعوامل مثل التدخين، وجفاف الحلق، والأمراض المزمنة، والاستخدام المفرط للصوت.

5 تغيرات في الصوت لا ينبغي تجاهلها

1. بحة الصوت المستمرة

قد يلاحظ البعض أن صوتهم أصبح خشنًا أو مبحوحًا، حتى عند التحدث بصورة طبيعية، وقد تحدث البحة بسبب التهاب الحنجرة أو الارتجاع المعدي المريئي أو إجهاد الأحبال الصوتية.

لكن استمرار بحة الصوت لأكثر من 3 أسابيع يستدعي مراجعة طبيب الأنف والأذن والحنجرة، خاصة لدى المدخنين، لاستبعاد وجود مشكلات في الأحبال الصوتية أو الحنجرة.

2. ضعف الصوت وعدم القدرة على رفعه

من التغيرات التي قد تظهر مع التقدم في العمر انخفاض قوة الصوت، بحيث يصبح الشخص غير قادر على التحدث بصوت مرتفع كما كان يفعل سابقًا.

وقد يرتبط ذلك بضعف عضلات الحنجرة أو فقدان جزء من كتلة الأحبال الصوتية، وهي تغيرات قد تحدث مع الشيخوخة.

وفي بعض الحالات، قد يكون ضعف الصوت مرتبطًا باضطرابات عصبية أو مشكلات تؤثر على حركة الأحبال الصوتية، لذلك ينبغي تقييمه إذا كان واضحًا أو متزايدًا.

3. تغير طبقة الصوت بصورة ملحوظة

قد تصبح طبقة الصوت أعلى أو أخفض من المعتاد، وقد يلاحظ الشخص أن صوته لم يعد يشبه صوته السابق.

وتحدث هذه التغيرات نتيجة اختلاف مرونة الأحبال الصوتية وكتلتها مع التقدم في العمر، كما قد تتأثر بالتغيرات الهرمونية وبعض الأمراض.

أما إذا حدث تغير مفاجئ أو مصحوب بصعوبة في البلع أو التنفس، فيجب عدم تأجيل التقييم الطبي.

4. انقطاع الصوت أو تكسّره أثناء الكلام

قد يلاحظ البعض أن الصوت ينقطع فجأة خلال الحديث، أو يصبح متقطعًا وغير مستقر، خاصة عند التحدث لفترات طويلة.

وقد يرتبط ذلك بإجهاد الأحبال الصوتية أو ضعف التحكم في العضلات المسؤولة عن إصدار الصوت، كما يمكن أن يحدث بسبب اضطرابات عصبية تؤثر على حركة الحنجرة.

وإذا تكرر الأمر أو صاحبه رعشة في الصوت أو صعوبة في نطق الكلمات، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب.

5. صعوبة الكلام لفترات طويلة مع الشعور بالإجهاد

قد يصبح التحدث لفترة طويلة أكثر إرهاقًا مع التقدم في العمر، ويشعر الشخص بأنه يحتاج إلى بذل مجهود أكبر لإخراج الكلمات، أو يضطر إلى التوقف كثيرًا لالتقاط أنفاسه.

وقد يرتبط ذلك بضعف كفاءة التنفس أو عضلات الصوت، لكن إذا كان الإجهاد مصحوبًا بضيق التنفس أو صعوبة البلع أو الاختناق عند تناول الطعام، فقد يشير إلى مشكلة تحتاج إلى فحص طبي.

الصوت

متى تكون تغيرات الصوت علامة تستدعي القلق؟

ليست كل التغيرات الصوتية دليلًا على مرض خطير، لكن هناك علامات لا ينبغي تجاهلها، ومنها:

استمرار بحة الصوت لأكثر من 3 أسابيع.

فقدان الصوت بصورة متكررة دون سبب واضح.

وجود ألم عند الكلام أو البلع.

صعوبة البلع أو الشعور بالاختناق أثناء تناول الطعام.

وجود كتلة أو تورم في الرقبة.

خروج دم مع السعال.

حدوث تغير مفاجئ في الصوت مصحوب بضعف في أحد جانبي الجسم أو اضطراب الكلام.

وتتطلب صعوبة التنفس أو ظهور اضطراب مفاجئ في الكلام مع ضعف أحد جانبي الجسم الحصول على مساعدة طبية طارئة.

كيف تحافظ على صحة صوتك مع التقدم في العمر؟

يمكن اتباع مجموعة من العادات التي تساعد على الحفاظ على صحة الأحبال الصوتية، أبرزها:

شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم لتقليل جفاف الحلق. تجنب التدخين والتعرض المستمر للدخان. عدم الصراخ أو إجهاد الصوت لفترات طويلة. الحصول على فترات راحة عند التحدث لفترات ممتدة. تجنب التنحنح المتكرر، لأنه قد يزيد تهيج الأحبال الصوتية. علاج الارتجاع الحمضي إذا كان يؤثر على الحنجرة، تحت إشراف الطبيب. الاهتمام بعلاج التهابات الجهاز التنفسي وعدم إهمال الأعراض المستمرة.

هل يمكن استعادة قوة الصوت بعد التقدم في العمر؟

يمكن تحسين قوة الصوت وجودته في كثير من الحالات، لكن ذلك يعتمد على السبب وراء التغير.

فقد يستفيد بعض الأشخاص من جلسات التخاطب والعلاج الصوتي التي تساعد على تقوية استخدام الصوت وتحسين التنفس وطريقة الكلام.

أما إذا كان السبب وجود مشكلة في الأحبال الصوتية أو الحنجرة، فقد يحتاج الأمر إلى علاج متخصص بعد إجراء الفحوصات اللازمة.