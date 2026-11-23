حرص النائب والفنان ياسر جلال، على حضور الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، رغم إصابته، للمشاركة في مناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجههم في ظل ارتفاع الأسعار والتطور التكنولوجي المتسارع.

وتحدث ياسر جلال، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، عن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة بشأن "الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر"، حيث أكد جلال أن هناك تساؤلات مهمة حول مستقبل المواطنين، الذين لم يستكملوا تعليمهم، وكيف سيتمكنون من مواجهة متطلبات الحياة والتغيرات المتلاحقة في سوق العمل.

وأوضح ياسر جلال: «اللي ماكملش تعليمه هيعمل إيه وهيواجه المستقبل إزاي؟ المواطن مش هيعرف يلاقيها منين ولا منين، من غلاء الأسعار ولا من التطور التكنولوجي، وفيه وظائف هتختفي بسبب الذكاء الاصطناعي».



وتقدم النائب ياسر جلال خلال الجلسة بعدة اقترحات للتغلب على تلك التحديات، منها: إطلاق برامج وطنية مجانية للتدريب والتأهيل الرقمي تستهدف العمالة البسيطة والفئات الأقل تعليما في القرى والمحافظات، بجانب إعداد خريطة وطنية للوظائف والمهن الأكثر تأثرًا بالذكاء الاصطناعي، وربط التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل.



وأضاف ياسر جلال: هذا بجانب عدم الاعتماد على الأنظمة الذكية وحدها في القرارات المؤثرة في حياة الإنسان، مثل التوظيف أو الفصل، دون مراجعة بشرية، وأيضًا قياس الأثر الاجتماعي للتحول التكنولوجي بحيث لا يقتصر تقييم النجاح على حجم الوفورات المالية وزيادة الإنتاجية.