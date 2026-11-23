أكد طارق العشري أن فريق بيراميدز أكثر تنظيمًا من الأهلي، مشيرًا إلى امتلاك الفريق السماوي أكثر من طريقة للوصول إلى المرمى، فضلًا عن استفادته من خبراته الإفريقية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

وقال طارق العشري، في تصريحات تلفزيونية، إن بيراميدز أكثر تنظيمًا من الأهلي، ولديه أكثر من طريقة للوصول إلى المرمى، كما استفاد من خبراته الإفريقية، وهو ما يمنحه أفضلية من الناحية الفنية قبل المباراة المرتقبة.

وأضاف العشري أنه يتوقع أن تكون المباراة مغلقة بين الفريقين، في ظل أهمية المواجهة وقوة المنافسة، مؤكدًا أن التفاصيل الصغيرة ستكون العامل الحاسم في تحديد نتيجة اللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة مهمة وصعبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، اليوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، مسجلًا العلامة الكاملة، وأحرز لاعبوه 19 هدفًا، ليملك أقوى خط هجوم في المسابقة، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف، ليكون أقوى خط دفاع بالتساوي مع الزمالك.

في المقابل، يحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة التي تجمع الفريقين في صراع المنافسة على صدارة الدوري المصري الممتاز.