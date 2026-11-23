شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية، اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026، تحركات ملحوظة بالتزامن مع تعافي الأوقية عالميًا في مستهل التعاملات ، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وتوجهات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لمتابعيه، آخر تحديثات أسعار الذهب بمختلف الأعيرة في محلات الصاغة المصرية، بالإضافة إلى أسعار السبائك الذهبية بجميع أوزانها (دون احتساب قيمة المصنعية والدمغة والضريبة).

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 6349 جنيهًا للبيع، و6326 جنيهًا للشراء ويُعد العيار الأعلى نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك.



سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ نحو 5555 جنيهًا للبيع، و5535 جنيهًا للشراء وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.



سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 4761 جنيهًا للبيع، و4744 جنيهًا للشراء .

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب: سجل نحو 44443 جنيهًا للبيع ويزن 8 جرامات من عيار 21.

أسعار السبائك اليوم في مصر

تُصنع السبائك الذهبية من الذهب الخالص عيار 24، وتُعد الخيار الأول للراغبين في الادخار طويل الأجل نظرًا لانخفاض قيمة مصنعيتها مقارنة بالمشغولات الذهبية.

وجاءت الأسعار للسبائك اليوم كالتالي:

سبيكة ذهب وزن 1 جرام: سجلت نحو 6349 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام: سجلت نحو 15872 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 5 جرامات: سجلت نحو 31745 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 10 جرامات: سجلت نحو 63490 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 20 جرامًا: سجلت نحو 126980 جنيهًا.

أونصة ذهب (سبيكة وزن 31.1 جرام): سجلت نحو 197454 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 50 جرامًا: سجلت نحو 317450 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 100 جرام: سجلت نحو 634900 جنيه.

سبيكة ذهب وزن 1 كيلو (1000 جرام): سجلت نحو 6349000 جنيه.