وضع المغربي الحسين عموتة المدير الفني للأهلي التفاصيل الدفاعية في مقدمة اهتماماته قبل المواجهة المرتقبة الليلة أمام بيراميدز بعدما خصص جلسة مهمة مع لاعبي الخط الخلفي وجه خلالها تحذيرات واضحة من خطورة التعامل ببطء مع المنافس في ظل امتلاك الفريق السماوي مجموعة من العناصر الهجومية القادرة على استغلال أقل المساحات وتحويل الأخطاء الدفاعية إلى فرص حقيقية للتسجيل.

وتأتي تحركات عموتة قبل مباراة الليلة التي تمثل واحدة من أهم محطات الأهلي خلال الموسم الحالي ليس فقط بسبب المنافسة المباشرة مع بيراميدز على صدارة الدوري وإنما أيضا بسبب الاختلاف الواضح في طبيعة التحديات الفنية التي تنتظر الفريق خاصة أن المنافس يعتمد على السرعة والتحرك المستمر وتعدد الحلول الهجومية.

وحرص المدير الفني المغربي على الاجتماع بجميع لاعبي الدفاع خلال الساعات الماضية من أجل توضيح المهام المطلوبة منهم والتأكيد على ضرورة التخلص من البطء في التعامل مع الكرة سواء عند بداية بناء الهجمات من المناطق الخلفية أو خلال المواجهات المباشرة مع مهاجمي بيراميدز.

عموتة يخشى سلاح السرعة.. وتحذيرات من أخطاء بناء اللعب

وشدد عموتة خلال الجلسة على أن بيراميدز يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب السرعات الكبيرة والقدرات الفردية المميزة وهو ما يجعل أي تأخر في اتخاذ القرار بمثابة فرصة قد يستغلها المنافس للوصول إلى مرمى الأهلي.

وطالب المدرب المغربي مدافعي الفريق بضرورة التحرك السريع بالكرة ومن دونها وعدم منح لاعبي بيراميدز الوقت الكافي للضغط أو إغلاق مسارات التمرير خاصة أن التعامل البطيء مع الكرة في المناطق الخلفية قد يضع الفريق تحت ضغط مباشر ويمنح المنافس أفضلية في التحولات الهجومية.

كما ركز عموتة على أهمية دقة التمرير وسرعة التخلص من الكرة عند التعرض للضغط مع ضرورة اختيار الحلول الآمنة في التوقيت المناسب وعدم المغامرة بتمريرات غير محسوبة قد تتسبب في فقدان الاستحواذ بمناطق خطرة.

رقابة خاصة على مفاتيح لعب بيراميدز

ولم تتوقف تحذيرات عموتة عند مسألة سرعة التمرير وبناء اللعب وإنما امتدت إلى ضرورة التعامل بحسم مع مفاتيح اللعب الهجومية في صفوف بيراميدز من خلال فرض رقابة مستمرة وعدم السماح للعناصر الخطرة بالحصول على المساحات التي تحتاج إليها لصناعة الفرص.

وطالب المدير الفني لاعبيه بالحفاظ على التركيز طوال دقائق المباراة وعدم الاكتفاء بالتعامل مع الهجمات عند وصول الكرة إلى منطقة الجزاء وإنما التحرك المبكر لقطع خطوط الإمداد ومنع المنافس من بناء هجماته بالشكل الذي يفضله.

كما شدد على ضرورة الانتباه للتحركات من دون كرة وتجنب ترك المساحات بين قلبي الدفاع والظهيرين خاصة أن لاعبي بيراميدز يمتلكون القدرة على تغيير مراكزهم والتحرك في أكثر من اتجاه وهو ما يتطلب وجود تفاهم واضح بين عناصر الخط الخلفي.

ويريد عموتة أن يظهر دفاع الأهلي بصورة أكثر تماسكا وانضباطا مع الحفاظ على التوازن بين التقدم للمساندة الهجومية والعودة السريعة عند فقدان الكرة حتى لا يجد الفريق نفسه مكشوفا أمام التحولات السريعة للمنافس.

بناء الهجمات من الخلف.. سلاح قد يتحول إلى نقطة ضعف

ويمثل بناء اللعب من المناطق الخلفية أحد الملفات التي تحظى باهتمام كبير من الجهاز الفني للأهلي في ظل رغبة عموتة في الاحتفاظ بالكرة وفرض أسلوب الفريق على المنافسين لكن تطبيق هذا الأسلوب أمام بيراميدز يحتاج إلى قدر كبير من الدقة والسرعة.

فالاعتماد على التمرير القصير والتحضير من الخلف قد يمنح الأهلي القدرة على الخروج بالكرة بصورة منظمة لكنه في الوقت نفسه يحمل مخاطر واضحة إذا لم يتم تنفيذه بالسرعة المطلوبة خاصة أمام فريق يمتلك عناصر قادرة على الضغط واستخلاص الكرة والانطلاق نحو المرمى في وقت قصير.

ومن هنا تبدو تعليمات عموتة بمثابة محاولة لتحقيق المعادلة الصعبة بين الاحتفاظ بالكرة وتجنب المخاطرة من خلال مطالبة المدافعين بالتحلي بالهدوء عند الاستحواذ دون الوقوع في فخ البطء أو التردد الذي قد يستغله المنافس.

كما يسعى المدير الفني إلى ضمان وجود حلول متعددة أمام المدافعين حتى لا يصبح الفريق مضطرا إلى الاعتماد على مسار واحد في الخروج بالكرة وهو ما يسهل مهمة لاعبي بيراميدز في الضغط وإغلاق منافذ التمرير.

دفاع الأهلي أمام الاختبار الأصعب.. والقمة لا تحتمل الهفوات

وتحمل مواجهة بيراميدز أهمية خاصة لخط دفاع الأهلي الذي سيكون مطالبا بالتعامل مع مجموعة من العناصر الهجومية القادرة على صناعة الفارق في ظل رغبة الفريق السماوي في مواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول الدوري.

ولا تقتصر مسؤولية المدافعين على إيقاف الهجمات المباشرة وإنما تمتد إلى مساعدة خط الوسط في السيطرة على إيقاع المباراة والحد من قدرة المنافس على استغلال المساحات خصوصا في اللحظات التي يفقد فيها الأهلي الكرة أثناء التحضير للهجوم.

ويعلم عموتة أن مواجهة فريق بحجم بيراميدز تحتاج إلى تركيز استثنائي لأن أي خطأ في التمرير أو التمركز قد يغير حسابات المباراة بالكامل وهو ما يفسر حرصه على عقد جلسة منفصلة مع المدافعين قبل القمة ووضع النقاط الفنية التي يجب الالتزام بها طوال اللقاء.