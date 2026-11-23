كشف الجهاز الفني لفريق بيراميدز عن ملامح التشكيل الأقرب لخوض المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الإثنين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ويسعى الفريق السماوي لمواصلة عروضه القوية والحفاظ على العلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في أول 8 مباريات بالمسابقة، ليعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، ويطمح لتحقيق انتصار جديد أمام الأهلي لتعزيز موقعه في القمة والابتعاد عن أقرب منافسيه.

أحمد الشناوي يقود تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

ومن المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني لبيراميدز على أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع المكون من محمد الشيبي وكريم حافظ وأحمد سامي ومحمود مرعي، من أجل تأمين المناطق الدفاعية والتصدي لمحاولات الأهلي الهجومية.

وفي خط الوسط، يتجه الفريق للاعتماد على مهند لاشين ووليد الكرتي ومحمود صابر، لتحقيق التوازن بين الواجبات الدفاعية والتحول السريع إلى الهجوم.

مصطفى فتحي وزيكو وأوباما في هجوم بيراميدز

وعلى المستوى الهجومي، من المنتظر أن يقود الثلاثي مصطفى فتحي ومصطفى زيكو ويوسف أوباما الخط الأمامي لبيراميدز، مع الرهان على المهارات الفردية والسرعة والتحركات الهجومية لاختراق دفاع الأهلي وصناعة الفرص التهديفية.

ويأمل بيراميدز في الظهور بصورة قوية خلال القمة المرتقبة، والخروج بالنقاط الثلاث لمواصلة سلسلة انتصاراته والابتعاد بصدارة الدوري المصري، في مواجهة تمثل اختبارًا صعبًا أمام الأهلي.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، كريم حافظ، أحمد سامي، محمود مرعي.

خط الوسط: مهند لاشين، وليد الكرتي، محمود صابر.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، مصطفى زيكو، يوسف أوباما.