طالب السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، إلى وقف تمويل العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، في ظل تداعياتها الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة والوقود في الولايات المتحدة.

اعتبر هولن ذلك، مطلبا أساسيا، داعيا إلى تعديل التصويت في مجلس الشيوخ بما يقيّد عمليات التمويل للحرب.

حول ذلك، صرح هولن، خلال مقابلة مع شبكة إن بي سي الأمريكية، بإنه لا يؤيد إغلاق الحكومة الفيدرالية، إلا أنه اعتبر أن هناك ضرورة لوقف تمويل الحرب.

وذهب إلى أن إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران مطلب عاجل لخفض أسعار البنزين والنفط ووقود التدفئة.

وأضاف السيناتور الديمقراطي أن الأولوية تتمثل في طرح تعديل أمام مجلس الشيوخ للتصويت عليه، بهدف وقف تمويل العمليات العسكرية الهجومية ضد إيران، مؤكداً ضرورة استخدام صلاحيات الكونجرس للضغط من أجل إنهاء الحرب.



وفيما يتعلق باحتمال دخول الحكومة الأمريكية في إغلاق جزئي نتيجة الخلاف بشأن تمويل الحرب، أكد فان هولن أنه لا يرغب في إغلاق المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أنه يمثل موظفين فيدراليين سيتضررون من هذه الخطوة.

وقال إن المسؤولية ستقع على الرئيس دونالد ترامب إذا اختار إغلاق الحكومة من أجل مواصلة الحرب ضد إيران، مضيفاً أن ذلك سيكون قرار الرئيس وليس هدف الديمقراطيين.



وتأتي تصريحات فان هولن في إطار تحرك تقوده مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بينهم مايكل بينيت وتامي داكوورث، إلى جانب السيناتور المستقل بيرني ساندرز، للمطالبة بإدراج قيود على تمويل الحرب ضمن مشروع الإنفاق الحكومي المقبل.

وكان السيناتورات الأربعة قد أعلنوا في بيان مشترك معارضتهم لأي اتفاق لتمويل الحكومة لا يتضمن قيوداً تمنع إدارة ترمب من مواصلة تمويل الحرب على إيران.



ومن المقرر أن يشكل موعد 11 ديسمبر محطة مهمة في هذا الخلاف، إذ تنتهي عنده صلاحية التمويل الحكومي المؤقت الحالي، ما يضع المشرعين أمام ضرورة التوصل إلى اتفاق لتجنب إغلاق المؤسسات الفيدرالية.