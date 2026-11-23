جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، في إطار التواصل المستمر بين الجانبين لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء قد تناول العلاقات الثنائية الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل مواصلة تعزيزها ودفع آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ناقش الوزيران أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المشتركة المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور والعمل على دعم الجهود الرامية للتوصل إلى تسويات سياسية بما يجنب المنطقة مخاطر وتهديدات أي خطوات تصعيدية تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.