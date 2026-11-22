أدان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعمال التخريب والحرق العمد التي نفذها مستوطنون متطرفون في عدد من قرى الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتعارض مع القيم الإسرائيلية ولا تمثل المواطنين الملتزمين بالقانون.

وقال ساعر، خلال مشاركته في مؤتمر شبكة ELNET المنعقد في القدس، بحضور عشرات البرلمانيين والقادة الأوروبيين، إنه يدين أعمال التخريب والحرق التي ارتكبتها مجموعة من المتطرفين خلال الليلة الماضية في قرى بالضفة الغربية.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أن هذه الاعتداءات «تتنافى مع قيمنا ولا تمثل المواطنين الملتزمين بالقانون في يهودا والسامرة»، في إشارة إلى التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.

وتأتي تصريحات ساعر في أعقاب تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما يشمل إحراق المنازل والممتلكات وتنفيذ اعتداءات في عدد من القرى.