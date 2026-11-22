في مشهد إيماني مؤثر، أعلن شاب إفريقي اعتناقه الدين الإسلامي داخل أحد المساجد في ليبيا، وسط أجواء غمرتها مشاعر الفرحة والتكبير، بعدما تأثر بحسن معاملة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، وما لمسَه منهم من أخلاق طيبة وتسامح وإنسانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يوثق لحظة إشهار الشاب إسلامه، حيث ظهر داخل المسجد وهو يردد الشهادتين خلف إمام المسجد، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا من الحاضرين الذين حرصوا على الترحيب به ومشاركته فرحته بهذه الخطوة.

وجاء قرار الشاب باعتناق الإسلام، بحسب ما جرى تداوله، بعد تأثره بأخلاق أصحاب العمل وحسن معاملتهم له، إذ لمس منهم نموذجًا في التعامل الطيب والاحترام والتسامح، وهو ما دفعه إلى التعرف أكثر على الدين الإسلامي، قبل أن يقرر الدخول فيه.

وعقب نطقه الشهادتين، اختار الحاضرون له اسم «أبو بكر»، تيمّنًا بالصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسط أصوات التكبير والتهليل التي علت داخل المسجد، فيما تسابق المصلون لتهنئته واحتضانه، تعبيرًا عن سعادتهم باعتناقه الإسلام.

وأثار مقطع الفيديو حالة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بحسن معاملة أصحاب العمل، مؤكدين أن الأخلاق الطيبة والتعامل الإنساني الراقي قد يكونان سببًا في تعريف الآخرين بقيم الإسلام ومبادئه.

وأعاد المشهد تسليط الضوء على أهمية القدوة الحسنة في التعامل مع الآخرين، وأن الكلمة الطيبة والمعاملة الكريمة قد تترك أثرًا عميقًا في النفوس، وتكون أبلغ من كثير من الكلمات في التعبير عن سماحة الدين الإسلامي.