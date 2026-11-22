سجل سعر الذهب في السعودية مساء اليوم الأحد 22-11-2026 داخل محلات الصاغة في المملكة.

سعرالذهب في السعودية

وأظهرت تداولات الذهب في السعودية على مستوي الأعيرة الذهبية دون تغيير.

آخر تحديث الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث لسعر الذهب 373 ريال سعودي.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 426.5 ريال سعودي للشراء و 422.25 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 391 ريال سعودي للشراء و387 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 373.25 ريال سعودي للشراء و 369.5 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 320 ريال سعودي للشراء و 316.75 ريال سعودي للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 2986 ريال سعودي للشراء و 2956 ريال سعودي للبيع.

سعر تولة الذهب عيار 24

وصل سعر تولة الذهب عيار 24 نحو 4976 ريال سعودي للشراء و 4926 ريال سعودي للبيع.

سعر تولة الذهب عيار 22

وبلغ سعر تولة الذهب عيار 22 نحو 4561 ريال سعودي للشراء و 4515 ريال سعودي للبيع.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب 13.278 ألف ريال سعودي للشراء و 13.136 ألف ريال سعودي للبيع.

سعر أونصة الذهب بالدولار

ووصل سعر أونصة الذهب بالدولار 3538 دولار .