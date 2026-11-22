أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي إن تطوير منظومة الخدمات القنصلية يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مشددا على أهمية مواصلة تحديث آليات العمل ورفع كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الخارجية، اليوم الأحد، مكتب التصديقات بمدينة أسوان، خلال تواجده للمشاركة في أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على متابعة سير العمل بمكاتب التصديقات بمختلف محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطلع الوزير عبدالعاطي، خلال الجولة، على سير العمل بالمكتب وإجراءات تقديم خدمات التصديقات، واستمع إلى آراء المواطنين المترددين على المكتب، موجها بضرورة تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين.