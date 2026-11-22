حصد الفنان محمد ممدوح جائز أفضل ممثل عن فيلم " السادة الأفاضل" في حفل جوائز الأفضل عربيًا والمقام تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، والجمعية العربية الدولية للإعلام والسينما برئاسة المخرج محمد كرم.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل عربيا يوم 4 ديسمبر 2026، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

تدور أحداث الفيلم فى قرية مصرية حول عائلة أبوالفضل التى يهزها موت الأب، جلال، وسرعان ما يكتشف ابناه طارق الذى يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازى الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذى عرفاه، ويتضح أن جلال كان متورطًا فى تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التى تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها فى صراعات.

يشارك فى فيلم السادة الأفاضل الفنانون محمد ممدوح، بيومى فؤاد، طه دسوقى، محمد شاهين، أشرف عبدالباقى، انتصار، على صبحى، ناهد السباعى، هنادى مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلى، أحمد السعدنى، حنان سليمان، دنيا ماهر، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين وعبدالرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوى.

يأتي هذا التكريم لـ محمد ممدوح بتصويت الجمهور بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والتجارب المتنوعة، استطاع خلالها أن يحافظ على حضوره الفني، سواء من خلال الدراما أو السينما، مع حرصه على تقديم شخصيات مختلفة تكشف جوانب جديدة من موهبته.

بدوره أكد المخرج محمد كرم ، رئيس الحفل أن إدارة الحفل تحرص على تكريم القامات الفنية التي أسهمت في إثراء الحركة الفنية المصرية والعربية، وتركت أعمالًا وشخصيات ما زالت حاضرة في وجدان الجمهور.

وأوضح المخرج محمد كرم أن برنامج تكريمات الدورة الرابعة من حفل الأفضل عربيا والمقام تحت رعاية الاتحاد العام للفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين يضم عددًا من الأسماء الفنية الكبيرة التي أسهمت في تشكيل الوجدان العربي من المحيط إلى الخليج، موضحا أن الحفل يحرص على تقديم نماذج فنية صاحبة تجارب ثرية.